Avis: Spillere og ansatte diskuterte Mourinhos fremtid etter West Ham-ydmykelsen

FOTBALL 2018-09-30T09:09:51Z

– Enden er nær for José, skriver Daily Mail om Mourinho, og hevder at ansatte i Manchester United tror portugiseren snart kan være ferdig i klubben.

Publisert: 30.09.18 11:09

Ifølge den britiske tabloidavisen ble Mourinho trolig igjen i London (han har familiehjemmet der) mens spillerne tok turen hjem igjen til Manchester etter den pinlige forestillingen mot West Ham lørdag .

Uansett hvor Manchester United -manageren befinner seg, gjør han lurt i å ikke kjøpe dagens britiske aviser om han ønsker å holde humøret oppe.

«Bunnpunkt», «mour problems», «José er i krig» og «enden er nær» er noen av ordene som er printet på baksiden av de forskjellige avisene på balløya.

Daily Mail står for den siste uttalelsen, og tabloidavisen hevder at Mourinho kan være ferdig i klubben allerede til uken.

– Manchester United-ansatte tror José Mourinho kan bli sparket ved slutten av uken, skriver avisen , og melder at også spillere var med i diskusjonen angående Mourinhos fremtid på toget tilbake til Manchester.

The Telegraphs Jason Burt skriver i sin kommentar for avisen at «Jose Mourinho har ikke bare ikke peiling på hvordan han ønsker at eget lag skal spille, men at han heller ikke vet hvem som skal spille».

The Sun siterer Rio Ferdinand og Paul Scholes på at det er «krig i klubben ». De to klubblegendene synes det ser ut som om Mourinho er i konflikt med både direktør Ed Woodward og spillergruppen.

– Alex Ferguson ville ha løst det, tror Ferdinand.

Det er imidlertid minst én som tar partiet til den portugisiske manageren, selveste Alex Fergusons arvtager: David Moyes.

– Manageren kan ikke alltid få skylden, sier han til Sky Sports .

– Det kommer til et punkt der spillerne er nødt til å stå opp og frem, fortsetter han.

beIN SPORT hevdet lørdag å ha kilder som antydet at Manchester United allerede har tatt kontakt med Zinedine Zidane med tanke på potensielt å overta for Mourinho, men Telegraph-journalist James Ducker , som normalt sett er ganske så velinformert, sier at hans kilder i klubben avfeier akkurat det.