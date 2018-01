DRAFTET: Markus Fjørtoft skal nå prøve seg på øverste nivå i USA. Foto: MLS

Jan Åge Fjørtofts sønn draftet av MLS-klubb: – Dette var et mål og en drøm

Publisert: 20.01.18 00:12

FOTBALL 2018-01-19T23:12:02Z

Eplet har ikke falt langt fra stammen i Fjørtoft-familien. Nå får Markus Fjørtoft (24), sønn av tidligere landslagsspiller Jan Åge (51), muligheten til å vise seg frem i Seattle Sounders.

Det ble klart fredag kveld norsk tid. Da ble han valgt ut på MLS Superdraft av Seattle Sounders, cupmester i USA i 2016, og tapende finalist i 2017.

Det betyr at han skal kjempe om en plass på klubbens førstelag, mens han tar en mastergrad.

– Det er en utrolig overveldende følelse. Å få den oppmerksomheten man får i en Superdraft er veldig gøy. Men jeg er ikke garantert noe ennå. Nå må jeg vise meg frem på nytt. Det har vært tøft å komme til dette nivået, men nå får jeg virkelig testet meg og sett hvor listen ligger. Så får vi egentlig bare se hva som skjer, sier Markus Fjørtoft til VG.

Lørdag dropper han skolearbeidet for å sette kursen mot Seattle, for å slutte seg til klubbens treningsleir.

Han dro til Duke University for å sikre en god utdanning, samtidig som han ville fokusere på fotballen.

På fire år ved Duke har han spilt alle 74 kampene laget har hatt og notert seg for syv mål og to målgivende. Han vant i tillegg prisen for beste forsvarsspiller i både 2016 og 2017.

Ifølge Markus selv, har han alltid hatt draften og MLS i baktankene.

– Dette er min mulighet

– Det var et mål og en drøm. Jeg har alltid hatt et lite mål om å spille i USA; de har den perfekte miksen av utdanning og fotball. Så hadde jeg et hårete mål om å bli draftet, og det er en tilfredsstillende følelse å nå det. Jeg har imidlertid hele tiden tatt ting veldig rolig og stykkevis, og det har nok hjulpet meg dit jeg er nå.

Som sønn av den tidligere England- og Tyskland-proffen Jan Åge Fjørtoft , er det kanskje ikke sjokkerende at han ble fotballspiller. Selv følte han aldri noe press.

– Han (Jan Åge) har aldri presset meg til noe, og jeg har egentlig aldri følt noe press. Jeg er stolt over det han fikk til i løpet av sin karriere, og for så vidt det han har gjort etter den også. Men fordelen ved å være i USA er kanskje at man kan skape en ny vei i et land han ikke har spilt i, i en posisjon han aldri spilte i. Dette er min mulighet til å skape meg et navn i USA, sier han.

Norges landslagssjef, Lars Lagerbäck, har tidligere vært skeptisk til nivået i MLS, en liga hvor landslagsspiller Ola Kamara har banket inn mål . Markus er ikke redd for å bli «oversett», dersom ting skulle gå bra der borte.

– Det er fortsatt en relativt ny og fersk liga, så folk vet nok ikke så mye om den, og da er det enkelt å bagatellisere. Men det er en utrolig bra liga med ressurssterke klubber, og det er bare et spørsmål om tid før folk vil legge merke til den.

Markus, en livslang Arsenal-supporter, skal nå få prøve seg med blant annet tidligere Tottenham-spiller Clint Dempsey, som er Seattles største profil.

– Jeg har litt nerver, og det er vel naturlig, men først og fremst tenker jeg at man må huske på ferdighetene sine og at man faktisk har blitt valgt. Jeg skal være meg selv og gjøre mitt beste, og det er egentlig alt jeg kan gjøre.

Stolt pappa

– Når Markus dro over dammen og til USA var vi som foreldre mest av alt bekymret for at han skulle vaske klærne sine selv, sier en stolt Jan Åge til VG.

Mange klesvasker, studietimer og fotballkamper senere, får Markus muligheten til å bytte ut Duke University med Seattle Sounders.

– Det som er spennende med det Markus gjør, er at han går gjennom det amerikanske systemet. Der skal man bruke tid på å bli god, både faglig og sportslig, og da får man mange «late bloomers». Det er mange inntrykk på kort tid nå, å bli draftet ved siden av å ta en mastergrad.

Men Jan Åge er – i likhet med sønnen – klar på at det fortsatt er langt opp og frem.

– Det er et godt stykke igjen før han får kontrakt eller spiller fast, men nå får han sjansen. For meg er det veldig gøy, for jeg vet hvor mye arbeid han har lagt ned. Det er morsomt å se at han får lønn for strevet.

– Det er mange veier til Rom, og vi er veldig glade for at vi valgte den amerikanske veien, sier han.