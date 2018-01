FERDIG: Molde-sjef Ole Gunnar Solskjær (t.h.) må klare seg uten sin toppscorer Björn Bergmann Sigurdarson. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Slik vil Molde bruke Sigurdarson-pengene: – Ønsker å ta opp jakten på RBK

Publisert: 09.01.18 13:45

De har mistet sin toppscorer Björn Bergmann Sigurdarson (26). Men Molde har likevel troen på at de kan utfordre Rosenborg.

– Vi må nok bli noen hakk bedre om vi skal klare det, men det er definitivt en målsetning. Det er litt avgjørende hvordan du lykkes med spillerlogistikken, men ja: Vi ønsker å ta opp jakten på RBK, sier administrerende direktør Øystein Neerland til VG.

Men dagen før sesongoppkjøringen starter i Molde , er klubben åpenbart svekket sammenlignet med fjorårssesongen: Sigurdarson, lagets toppscorer med 16 Eliteserie-mål forrige sesong, har signert for russiske FC Rostov.

Vil reinvestere

Selv om overgangssummen ikke er kjent, er det grunn til å tro at moldenserne sitter igjen med et betydelig utbytte. For en islandsk landslagsspiller med to år igjen av kontrakten selges neppe for småpenger til pengesterke russere. Neerland kaller det «en pris som reflekterer Björns verdi».

– Vi vil reinvestere disse pengene, de kommer godt med. Det er vanskelig å finne en direkte erstatter til Björn, men vi ønsker å få på plass en målscorer, sier Neerland.

I tillegg til Sigurdarson-pengene har Ole Gunnar Solskjær uttalt at pengene fra Eliteserie-sølvet kan gi Molde råd til «en god spiller» . Neerland definerer tre klare prioriteter på overgangsmarkedet før Molde-sesongen: Ny spiss for å erstatte Sigurdarson, ny venstreback, og «mer kapasitet på midtbanen».

Foreløpig er det ikke kjent hvilke spisser Molde ser på, men på venstrebacken er det et navn som skiller seg ut: Kristoffer Haugen (23). Viking-spilleren skal, ifølge Stavanger Aftenblad , være i sluttforhandlinger med Molde for en overgang verdt rundt to millioner kroner.

– Haugen er en av flere aktuelle i den sammenhengen, kommenterer Neerland.

Ønsker Eikrem og Normann

På midtbanen er det flere aktuelle navn. Magnus Wolff Eikrem (27) trente med Molde i desember, etter at Malmö-kontrakten utløp, og skal også trene med klubben fremover.

– Vi har et opplagt ønske om å få ham med på laget i 2018. Vi prøver å få det til. Magnus er i tenkeboksen med døren åpen for et utenlandsopphold, men vi ønsker å få dette avklart i løpet av en eller to uker, sier Øystein Neerland.

Han innrømmer at de ønsker å forlenge utlånsavtalen til midtbanetalentet Mathias Normann (21) fra Brighton. I tillegg skal Molde, ifølge Romsdals Budstikke , være i dialog med Burnleys norske midtbanespiller Fredrik Ulvestad (25).

– Vi ser på mange spillere. Norske spillere er selvfølgelig interessant, sier Neerland.

Molde-direktøren bekrefter i tillegg at de ikke skal hente en erstatter for trener Mark Dempsey, som i vinter har signert som hovedtrener i Start.

