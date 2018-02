LSK-KLAR: Thomas Lehne Olsen vender tilbake til Alfheim allerede 13. mai som Lillestrøm-spiller, da LSK møter Tromsø på bortebane. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB Scanpix

Lillestrøm hentet sin nye spiss ved hjelp av spleiselag

Publisert: 12.02.18 17:59

FOTBALL 2018-02-12T16:59:47Z

Thomas Lehne Olsen (26) reiste til Spania på treningsleir som Tromsø-spiller, men returnerer som Lillestrøms nye spiss.

I dag ble han enig med Lillestrøm om de personlige betingelsene, og kun en medisinsk sjekk gjenstår før avtalen er helt i boks.

– Vi er meget fornøyde med at vi har fått på plass dette. Hele klubben har vært enige om at Thomas har stått øverst på vår ønskeliste i vinter, sier Lillestrøms sportssjef, Simon Mesfin, til LSKs nettsider .

Klubben har lenge vært i dialog med Tromsø om en overgang for Lehne Olsen, som har vært nordlendingenes toppscorer de to siste sesongene. Hvor mye Lillestrøm har vært nødt til å bla opp for å sikre seg Lehne Olsen er ikke kjent – men etter det VG erfarer skal det dreie seg om to millioner kroner.

At Lehne Olsens overgang til Lillestrøm har blitt en realitet, er takket være et realt spleiselag.

For å få 26-åringens underskrift, samlet LSK inn penger fra flere hold. Ikke minst fra «God fugl-aksjonen» , en kronerulling som ble startet for å styrke spillerstallen før kommende sesong.

Der er det per i dag samlet inn 315.000 kroner, som nå har materialisert seg i spisskjøp. I tillegg til pengene fra aksjonen, har fem andre aktører gått inn med midler.

– Jeg vil sende en stor takk til alle som har hjulpet oss med å kunne bli enig med Tromsø om denne overgangen. Det hadde ikke vært mulig uten bidragene fra God fugl-aksjonen og de fem eksterne selskapene, sier LSKs daglige leder Robert Lauritsen.

– Tungt å dra fra klubben

Lehne Olsen reiste nylig til spanske Sotogrande sammen med Tromsø, for å gjennomføre vinterens treningsleir. I dag ble han enig med Lillestrøm, og Romerikes Blad skriver at 26-åringens medisinske sjekk blir gjennomført i kveld.

Lillestrøm befinner seg nemlig også på treningsleir, i Marbella.

– Til slutt fikk vi den summen som vi har kalt fornuftig pris ut fra situasjonen. Vi vil kanskje si at den spilleren som Thomas har blitt hos oss, er verdt mer, men vi fikk likevel det vi forventet å få i forhold til det vi har sagt vi måtte ha. Det er vi fornøyd med, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til Tromsøs hjemmesider .

Det ble dermed en spesiell Spania-tur for Lehne Olsen, som reiste nedover med ett lag, og returnerer med et annet.

– Jeg har sagt jeg vil bort i et halvt år, og nå som jeg er her, så begynner jeg tenke på alle de fine minnene jeg har fått. Det verste er å dra fra kompisene mine, for det er en utrolig fin gjeng, sier Lehne Olsen til TIL.no.

Den 13. mai returnerer Lehne Olsen til Alfheim. Da reiser Lillestrøm nordover for Eliteserie-oppgjør med Tromsø.

– Det kommer til å bli veldig spesielt. Ingen tvil om det, sier 26-åringen.