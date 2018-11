DØMT FOR VOLD: Nicklas Bendtner fotografert i forbindelse med rettssaken i København 2. november. Foto: MARTIN SYLVEST / Ritzau Scanpix

Bendtner anker likevel ikke voldsdom - må i fengsel

Nicklas Bendtner (30) anker likevel ikke dommen på 50 dager ubetinget fengsel der han ble dømt for vold mot en taxisjåfør i Danmark.

På Twitter skriver statsadvokaten i København onsdag ettermiddag:

– Fotballspiller frafaller sin anke. Statsadvokaten i København finner ikke tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde sin kontraanke. Byrettens dom er dermed endelig.

Dermed har begge parter droppet anke i saken og dermed er straffen til Bendtner endelig. Det melder også Ekstrabladet, som skriver at fotballspilleren skal i fengsel .

Dermed har saken tatt en annen vending etter at fotballspilleren Nicklas Bendtner, som spiller for Rosenborg, tidligere i måneden ble dømt til 50 dagers ubetinget fengsel. Fotballspilleren anket da dommen på stedet og mente at han handlet i selvforsvar.

– Vi er uenige i forskjellige ting, særlig rundt sparket. Dette er ikke snakk om et tilfeldig overfall på en tilfeldig person, og vi er fornøyde med at det har kommet fram, sa RBK-stjernens advokat, Anders Nemeth, til BT etter at dommen ble kjent den gang.

Torsdag forrige uke opplyste statsadvokaten i København via Twitter at også anklageren, som opprinnelig ba om tre måneders straff for Bendtner , anker, det med sikte på en strengere straff.

Siden saken nå ikke ankes, er dommen rettskraftig.

Kan få sone med fotlenke

Bendtner ble dømt til 50 dagers fengsel under rettssaken 2. november. Tidligere har det vært antydet at RBK-spissen kan få sone med fotlenke siden straffen er under 60 dager, men det må skje på dansk jord.

– Det er mulig å søke om fotlenke, men man må oppholde seg i Danmark og ha bolig her, fortalte lektor Henning Fuglsang Sørensen ved juridisk fakultet ved Syddansk Universitet til Adresseavisen etter at dommen fra byretten forelå.

Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug har ikke svart på VGs henvendelser. Der har tidligere sagt at de tar avstand fra voldsepisoden, men at det ikke får følger for dansken i klubben.