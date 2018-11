LIVLIG: Boca Juniors-fansen under den første finalen som ble spilt på La Bombonera for to og en halv uke siden. Nå er returkampen flyttet ut av landet. Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP

Flytter mesterfinalen ut av Argentina etter peppersprayangrep

FOTBALL 2018-11-27

Hatoppgjøret River Plate mot Boca Juniors er omtalt som tidenes finale i Copa Libertadores. Men etter peppersprayangrepet på Boca Juniors spillerbuss sist helg, blir finalen nå flyttet ut av Argentina.

Nils Mangelrød

NTB

Publisert: 27.11.18 17:31 Oppdatert: 27.11.18 17:55

Returoppgjøret i finalen i den søramerikanske versjonen av Champions League ble sist helg avlyst etter at Boca Juniors lagbuss ble angrepet med pepperspray av hjemmefansen fra River Plate . Da var bussen på vei til en fullsatt stadion i Buenos Aires. Først ble den utsatt en dag, deretter på ubestemt tid.

Nå er det klart at kampen ikke kommer til å bli spilt på Estadio Monumental som er navnet på stadion til River Plate . Den første kampen mellom de to rivalene endte 2–2. Men returkampen i Copa Libertadores-finalen skal nå spilles 8. eller 9. desember utenfor Argentina, melder Sør-Amerikas fotballforbund (CONMEBOL). Det er forøvrig første gang de to Buenos Aires-lagene møtes i den gjeveste klubbturneringen i Sør-Amerika.

Disiplinærsak

Tidligere tirsdag ble det klart at CONMEBOL åpner disiplinærsak mot River Plate etter at klubbens supportere angrep spillerbussen til Boca Juniors i helgen. Det skjedde i forkant av returoppgjøret mellom de to byrivalene, som skulle vært spilt lørdag.

CONMEBOL skrev i en uttalelse tirsdag at River Plate har 24 timer på seg til å legge fram bevis som kan renvaske klubben.

Flere videoer publisert på Twitter viser at River-fansen hadde samlet seg i en sving på vei mot stadion. I det Boca-bussen sakket ned, ble den bombardert med bokser med pepperspray. Flasker ble også kastet.

Ifølge rapporter fra argentinsk media skal flere spillere, deriblant Carlos Tevez, ha blitt svært preget av angrepet og flere av spillerne måtte ha medisinsk tilsyn.

– Vi er ikke i en tilstand til å spille kampen. De (forbundet) vil tvinge oss til å spille, sa 34-åringen til FOX ifølge Independent .

Borgermesteren i Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta mente det var et hevnangrep på grunn av at politet hadde raidet huset til en av lederne i Barra Brava, navnet på argentinske fotballhooligans, som i en klubb som River Plate er kjent for å være mektig og stå bak en rekke voldelige episoder. Politiet skal under raidet ha belsaglagt penger til en verdi av over to millioner norske kroner og 300 billetter til finalen.

– Problemet er Barra Brava, en maifia som har vært en del av fotballen i mer enn 50 år, sa Larreta ifølge BBC.

Tilbød vertskap

Mandag tilbød den italienske byen Genova seg å være vertskap for finalen, men det er ikke besluttet hvor kampen skal spilles.

Det var før finalene bestemt at kampene skulle spilles uten bortesupportere. Oppgjørene mellom de to klubbene, som kalles «El superclasico», er ogå betegnet som høyrisikokamper. Argentinsk fotball har hatt store problemer med fotballrelatert vold.