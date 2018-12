TOPPSCORER: Pierre-Emerick Aubameyang jubler etter en av to scoringer mot Tottenham. Han er toppscorer i Premier League med ti mål, to mer enn Sergio Agüero, Harry Kane og Raheem Sterling. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Aubameyang forbløffer: – Skal være umulig å opprettholde

Premier Leagues toppscorer, Pierre-Emerick Aubameyang (29), får mye ros for sin start i Arsenal. Foreløpig har han tidenes beste målsnitt i Premier League.

Han ble hentet fra Borussia Dortmund i januar. Siden har han spilt 27 kamper i serien, tre som innbytter, og scoret 20 mål.

Foreløpig scorer han 0,74 mål per kamp. Det er bedre enn noen annen i Premier League, viser statistikk fra de offisielle sidene.

Nærmest er Sergio Agüero og Harry Kane som har scoret 0,69 ganger per kamp i Premier League. Arsenal-legenden Thierry Henry hadde et målsnitt på 0,68 per kamp.

Videre følger Mohamed Salah (0,65 mål per kamp), Luis Suárez (0,63 mål per kamp) og Ruud van Nistelrooy (0,63 mål per kamp).

Mål per kamp-snitt i Premier League: Toppen: Pierre-Emerick Aubameyang 0,74

Sergio Agüero 0,69

Harry Kane 0,69

Thierry Henry 0,68

Mohamed Salah 0,65

Luis Suárez 0,63

Ruud van Nistelrooy 0,63

Alan Shearer 0,59

Diego Costa 0,58 Andre utvalgte spisesr: Zlatan Ibrahimovic 0,52

Robin van Persie 0,51

Romelu Lukaku 0,45

Jamie Vardy 0,44

Cristiano Ronaldo 0,43

Wayne Rooney 0,42

Gabriel Jesus 0,42

Fernando Torres 0,40

Ole Gunnar Solskjær 0,39

Joshua King 0,32

– Strålende

– Aubameyangs prestasjoner er strålende. Han har kommet til klubben i en vanskelig periode, både med hensyn til Wengers avskjed og Emerys start, og likevel levert et målsnitt i toppklasse. La oss ikke glemme at han har skapt en del sjanser for andre, samt spilt en uselvisk rolle på venstrekanten for å la Alexandre Lacazette spille i midten. Arsenal kunne ikke ha håpt på så mye mer, sier Thore Haugstad, fotballskribent i NRK.

– Er du overrasket over hvor effektiv han er?

– Ja, jeg er det. Han var veldig effektiv i Dortmund, hvor han scoret omtrent et mål per ligakamp de siste årene, men i Arsenal har han altså scoret på hvert tredje skudd i ligaspill. De beste spissene pleier å score på hver femte, så han er betydelig mer effektiv enn normalt. Snittet hans er såpass høyt at det nesten skal være umulig å opprettholde over en hel sesong, men så langt viser han ingen tegn til å gå tilbake til en mer «normal» treffprosent, svarer Haugstad.

Slik scoret Aubameyang to mål mot erkerivalen sist helg:

Hurtig

Han har også seks assist. Totalt blir det 26 målpoeng på 27 kamper.

– For lag som spiller hurtig fotball langs bakken og truer rom tidlig, er Aubameyang en av de aller beste i klassen. I klassen «på rett plass til rett tid» er han svært dyktig, sier Roar Stokke, Viasat-kommentator.

Stokke trekker fram farten til 29-åringen fra Gabon.

– Real Madrid ønsket han lenge og vi vet hvorfor. Den ekstreme hurtigheten og rykket er det få som gjør etter han, sier Stokke og fortsetter:

– I Arsenal spiller de en fotball som klar han godt, en perfekt match. Han har mange gode servitører i Arsenal og spillestillen klar han veldig godt. Han er også en iskald avslutter og god til å sette opp andre, sier Stokke.

Før Aubameyang kom til Arsenal, scoret han denne perlen mot Liverpool:

