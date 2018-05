Real Madrid nekter å stå æresvakt for Barcelona: - Min avgjørelse

Publisert: 06.05.18 09:04

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-05-06T07:04:35Z

Barcelona ville ikke stå æresvakt for Real Madrid etter at hovedstadslaget vant klubb-VM. Nå er det Real Madrid som setter seg på bakbeina.

• Her er søndagens oddstips

– Vi kommer ikke til å stå æresvakt for Barcelona . Det er min avgjørelse. Barcelona ødela æresvakten.

Det sa Real Madrid-manager Zinedine Zidane i forrige måned i forkant av 1–1-kampen mot byrival Atlético Madrid. Da var begge de to Madrid-lagene langt bak serieleder Barcelona, og et scenario var at den katalanske giganten kunne komme til å bli seriemester én runde før El Clásico (Barcelona mot Real Madrid).

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

Som sagt, så gjort. Lionel Messi scoret hat trick forrige søndag, Barcelona vant 4–2 og dermed var det duket for at lagets neste motstander skulle stå æresvakt for å hedre serievinneren, slik tradisjonen er i Spania.

Det skjer imidlertid ikke. På søndag er det Real Madrid som står på motsatt side, men manager Zidane sier altså at laget ikke kommer til å hedre erkerivalen.

Franskmannen mener katalanerne har ødelagt tradisjonen da de droppet å stå æresvakt da de to lagene møttes lille julaften . Da var Real Madrid nybakte vinnere av VM for klubblag.

– I denne klubben står vi bare æresvakt for vinneren av turneringer vi har deltatt i, vi gjør det bare dersom vi har vært med i turneringen til vinnerlaget. I dette tilfelle har vi ikke det, begrunnet Barcelona-direktør Guillermo Amor avgjørelsen med den gang.

Nå er det Real Madrid sin tur til å sette seg på bakbeina, men det virker ikke som om Barcelona-leiren tar det så fryktelig tungt. Gerard Piqué var ute med dette ironiske svaret da Zidane-avgjørelsen ble kjent.

– Jeg kommer ikke til å få sove på grunn av disse æresvakt-greiene, sa han ifølge Mundo Deportivo .

VGs tips: Barcelona-seier

Ligagullet er allerede delt ut, og i søndagens El Clásico er det mest ære å spille om. Kampene mellom de to spanske gigantene blir «alltid» intense, og Real Madrid er på hevntokt etter 0–3 på Santiago Bernabéu i desember .

Men kanskje har hovedstadslaget tankene en litt annen plass i øyeblikket. På tirsdag tok de seg til Champions League-finalen etter to utmattende semifinaler mot Bayern . Kanskje rullerer Zidane litt på laget, mens Barcelona, som også forsøker å gå hele ligaen uten tap (26–8–0), kan rette alle krefter mot å feire seriegull med å slå Real Madrid på hjemmebane.

Vi lander på Barcelona-seier til 1,67 i odds . Spillstopp er 20.40, og kampen kan du se på Viasport 1.

PS: Real Madrid og Barcelona har møttes 175 ganger i obligatoriske kamper. På de har det blitt 72 Madrid-seirer, 70 Barca-seirer og 33 uavgjort. Real Madrid står med tre plussmål (283–280) i målforskjell.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.