TAPTE IGJEN: Arne Erlandsen måtte se sine gutter gå på sitt femte tap i årets Eliteserie i bortemøtet med Stabæk. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

LSK-frustrasjon etter fem tap på syv kamper: – Lett å bli stresset

Publisert: 30.04.18 22:35 Oppdatert: 30.04.18 22:58

FOTBALL 2018-04-30T20:35:16Z

NADDERUD (VG) (Stabæk - Lillestrøm 3–2) Fire poeng på syv kamper skaper frustrasjon i LSKs spillergruppe. Trener Arne Erlandsen (58) sier han selv må beholde roen.

– Vi leder kampen og har den i vårt spor. Så gir vi bort et enkelt mål før pause. Det føles unødvendig, sier Erling Knudtzon til VG etter 2–3-tapet for Stabæk .

Med sesongens første seier i Eliteserien, dyttet Bærums-laget Lillestrøm ned på nest siste plass på tabellen.

– Det er klart at det er mye frustrasjon. Det handler ikke om at vi føler at det er urettferdig, men at vi vet at vi kan bedre enn dette. Vi må bare få vist det frem, sier 29-åringen.

Det ble en tung dag på jobben for Knudtzon og lagkameratene. Etter at 29-åringen sendte gjestene fra Romerike i ledelsen, snudde Stabæk til seier på eget gress.

Erlandsen: – Må ikke glemme det positive

LSK-trener Arne Erlandsen vil likevel ikke se så mørkt på det etter det femte tapet på syv kamper.

– Vi skaper masse. Det har vi gjort gjennom hele sesongen med unntak av et par kamper, sier Erlandsen til VG.

– Det er lett å bli stresset når man er i denne situasjonen, men vi må ikke glemme å ta vare på det som faktisk har vært bra. En spillergruppe blir selvsagt preget av at man taper kamper. Da kan i hvert fall ikke vi som er rundt laget glemme å få frem det som faktisk er positivt i kampene, selv om man taper.

Nå står Sandefjord (14. plass) og Tromsø (6. plass) på programmet før Lillestrøm skal gjeste Rosenborg på Lerkendal 16. mai.

– Det er liksom ikke noen hemmeligheter. Vi må bare jobbe videre med det som skaper resultater og det er å score mål. Vi må bli bedre i de fasene som avgjør kampene, avslutter LSK-treneren.