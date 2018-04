Klopp forstår kritikken - slik forklarer han Salah-byttet

Publisert: 25.04.18 10:19

Roma scoret to mål da Jürgen Klopp tok Mohamed Salah av banen. Det sikret italienerne et ørlite håp om avansement i Champions League.

Fortsatt er det bratt oppoverbakke for det italienske hovedstadslaget. Med 2–5 i sekken borte mot Liverpool må laget satse alt fremover i returmøtet på mektige Olympiastadion i Roma neste uke.

Det er imidlertid ikke lenge siden romerne hadde kniven på strupen på samme måte. Etter et sviende 1–4-tap borte mot Barcelona ble det 3–0 hjemme - og en plass i semifinalen .

– Resultatet vi fikk mot Liverpool er bedre enn 1–4-tapet mot Barcelona. Håpet lever fortsatt. De som ikke tror på det, kan bli hjemme, mener Roma-trener Eusebio Di Francesco.

Håpet ble tent da Jürgen Klopp byttet ut Mohamed Salah og Liverpools 5–0-ledelse ble til resultatet 5–2.

– Hvorfor gjorde han det? lurte VGs ekspert på internasjonal fotball, Trond Johannessen på .

– Hvis noen sier at det er min feil at vi slapp inn de to målene, så har jeg ingen problemer med det, erkjenner Liverpool-manager Jürgen Klopp.

– Vi var ikke like presise i pasningspillet (etter byttet). «Mo» løp for alle og jeg hadde ikke lyst til at han skulle bli skadet, forklarer den tyske manageren.

– Hvor betyr det for Roma at de fikk de to målene?

– Håp. De får tro på at det er mulig, og det er det selvfølgelig, sier Simen Stamsø Møller, som kommenterer Premier League for TV 2, til VG.

Han er enig med Roma-treneren om at oppgaven til det italienske laget er enklere enn da laget måtte overgå Barcelona.

– Når Liverpool har ting i sitt spor, er de ustoppelige, men når de ikke har det, er de veldig lette å straffe, sier han.

Han mener Roma bør gjøre spesielt to ting i returoppgjøret om en uke: starte med Diego Perotti (kom inn og scoret på straffe) og utfordre Liverpool-siden med Trent-Alexander Arnold og Dejan Lovren.

– Får de 2–0 før pause, er det vidåpent, og det mener jeg helt seriøst, sier Møller.

Men så er det én spiller da: Mohamed Salah.

– Jeg har aldri sett en spiller som har vært i så god form for Liverpool noen gang. Hvordan skal Roma stoppe ham? Det er et element der, men de stoppet Barcelona og Messi, og de har ikke sluppet inn på hjemmebane i Champions League denne sesongen, minner han på.