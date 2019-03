VIL BEHOLDE SJEFEN: Romelu Lukaku, her i samtale med Ole Gunnar Solskjær under kampen mot PSG. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Lukaku om «Solskjær-spørsmålet»: – Hva mer må han gjøre?

PARIS (VG) Manchester Uniteds brennhete stjernespiss Romelu Lukaku (25) tror det allerede er bestemt at Ole Gunnar Solskjær (46) blir klubbens nye permanente manager.

United-spillerne sang Solskjær-sangen i garderoben etter kampen, og den belgiske helten, som scoret to mål i Paris, er ikke i tvil:

– Jeg tror det allerede er bestemt. Jeg tror han får jobben. Han burde få den.

Solskjær har ledet Manchester United til 14 seirer, to uavgjort og kun ett tap siden han tok over som midlertidig manager i desember. United kjemper nå om tredjeplassen i Premier League og er i kvartfinalen både i Champions League og FA-cupen.

– Alle snakket etter de fire første kampene om at vi spilte mot svakere motstand. Nå har vi slått Tottenham borte, Arsenal borte, Chelsea borte og nå denne kampen. Jeg mener: Hva mer må han gjøre?

– Han har fått laget til å spille offensiv fotball. Han gir unge spillere tillit. Noen ganger er han tøff, men han er det på riktig tidspunkt, og han kan også gi komplimenter, forklarer Lukaku etter dette elleville dramaet:

Avkrefter at han har fått jobben

Den svenske midtstopperen Victor Nilsson Lindelöf fikk spørsmål om Solskjær av svenske Sportsbladet i pressesonen etter kampen.

– Han kom inn med masse energi og et stort smil. Det har smittet over på veldig mange, sier Lindelöf.

Solskjær fikk mange spørsmål om sin egen fremtid på pressekonferansen etter 3–1-seieren over PSG. Det første kom fra Manchester Evening News-reporteren Samuel Luckhurst: «Har Ed Woodward (direktøren) gitt deg jobben ennå, og hvis ikke, hvorfor ikke?»

– Nei, svarer en lattermild Solskjær på spørsmål om han har fått jobben ennå.

– Jeg fortsetter å gjøre denne jobben så godt jeg kan hver eneste dag. Så får vi se hvor langt det tar oss, sier han.

– Hvor skuffet blir du hvis du ikke får jobben, gitt det du har gjort på noen måneder?

– Det har vært en fantastisk tid med spillerne og støtteapparatet jeg jobber med. Jeg kommer til å nyte denne jobben så lenge jeg har den, enten det er i to måneder, tre måneder ... Uansett hvor lenge det blir, kommer jeg til å nyte det. Jeg kommer til å smile, sier Solskjær.

Eieren i garderoben

– Kan en klubb som Manchester United vente helt til sesongslutt med å offentliggjøre hvem som får jobben? Burde man ikke begynne å planlegge nå?

– Det er ikke min jobb å svare på det. Ikke nå. Jeg gjør bare mitt beste og planlegger samtidig klubbens fremtid for dem, eller for oss, det kommer an på. Men det har ingenting å si om jeg er her eller ikke, jeg kommer likevel med mine meninger og råd om hva vi burde gjøre neste sesong.

– Hvordan kan dere planlegge uten å vite hvem som skal være manager?

– Jeg har egentlig ikke noe imot det. Jeg er en supporter også og vil det beste for Manchester United både som supporter og manager. Jeg ville gitt de samme rådene uansett, de kan spørre meg om råd når som helst, sier Solskjær.

United-eieren Avram Glazer tok turen til Paris for å se kampen mot PSG. Han slo av en prat med Solskjær dagen før kamp og var også tett på laget etter den sensasjonelle seieren.

– Han var i garderoben også. Vi snakket om kampen, om planen. Hvordan vi kom til å gjøre det. Det fungerte ganske bra, sier Solskjær.