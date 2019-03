MØTTE EIEREN: Ole Gunnar Solskjær møtte Avram Glazer (midten) under treningen i Paris. Foto: Jan Aage Fjørtoft / Viasat Fotball

Solskjær møtte United-eieren i Paris

PARIS (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) slo av en prat med Manchester United-eier Avram Glazer (58) på Parc des Princes.

Nordmannen tok en humørfylt prat med den mektige eieren ved utgangen av spillertunnelen før den siste treningsøkten i forkant av onsdagens Champions League -kamp mot PSG.

Jan Åge Fjørtoft, som er til stede i den franske hovedstaden som reporter for Viasport, fikk oppleve møtet på nært hold og snakket også med Glazer selv.

– Vi bare pratet sånn generelt. Han var generelt veldig happy med situasjonen og hvordan ting går, men jeg dro det ikke så mye lengre, sier Fjørtoft til VG i gangene på Parc des Princes.

– Spurte du ham om det alle lurer på?

– Nei, og hadde jeg gjort det og han hadde svart, så hadde jeg nok ikke sagt det her. Det har litt med kutyme å gjøre. Da vi sto og pratet, så slo vi av lyden på mikrofonen, sier Fjørtoft, som fikk være tett på Solskjær i forbindelse med et større intervju som skal sendes før onsdagens kamp.

Fjørtoft publiserte disse bildene av Solskjær og Glazer på sin Twitter-konto:

Fjørtoft mener Glazer-besøket – på en trening som de første 15 minuttene var åpen for mediene – kan tolkes som et svært godt tegn i forbindelse med nordmannens sjanser til å bli permanent United-manager.

– Det kommuniserer jo noe. Det er en eier som vet hva kommunikasjon er. Han lener seg litt ut av vinduet ved å gjøre den tingen han gjør, sier Fjørtoft.

– Vi kan lese noe ut av det at Glazer stiller seg der i de 15 åpne minuttene. Det er ikke sikkert vi skal analysere det for mye, for det er ikke sikkert det er gjennomtenkt, men dette er folk som kan kommunikasjon. Han kommer her, han viser seg frem sammen med Ole Gunnar Solskjær , det føler jeg er et vagt signal om hva som kan skje, sier den tidligere landslagsspissen, som også utnyttet muligheten til å ta en «selfie» med den amerikanske forretningsmannen:

Det er ikke første gang Solskjær møter Glazer siden han tok over den midlertidige managerjobben. Nordmannen fikk også besøk av amerikaneren i garderoben etter 3–0-seieren over Fulham.

Da ble Glazer også avbildet under en humørfylt samtale med Solskjærs agent Jim Solbakken.

Den mektige eieren var også til stede under Manchester Uniteds hjemmekamp mot PSG, som endte med 0–2-tap. Det er også det eneste tapet han har måttet lide - i ligaen har han ledet laget opp til en fjerdeplass og vunnet utrolige ti av tolv seriekamper. I tillegg har han gått til semifinalen av FA Cupen etter sterke borteseire over Arsenal og Chelsea.