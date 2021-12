Molde «snublet» på eget gress – ble reddet av Brann

MOLDE (VG) (Molde-Lillestrøm 3–3) Formsterke Molde trodde en vill snuoperasjon hadde sikret dem tre poeng, men så stilte Thomas Lehne Olsen seg opp på 20 meters hold.

Lillestrøm-spissen curlet ballen på vakkert vis over muren og inn i nettmaskene. Kampens klimaks var nådd. Det sto utrolig nok 3–3.

Like før hadde nemlig to Molde-mål på to minutter snudd kampen fra 1–2 til 3–2.

3–2: Her sendte Ohi Omoijuanfo moldefansen til himmels med 3–2-scoringen bare seks minutter før Lehne OIsens frisparkperle.

Vill snuoperasjon

Men det var ikke sjansene det sto på hjemmelaget – spesielt ikke før hvilen.

Både toppscorer Ohi Omoijuanfo, venstrekant Ola Brynhildsen og kaptein Magnus Wolff Eikrem fikk sine sjanser uten å finne veien forbi Lillestrøm-målvakt Mads Hedenstad Christiansen.

Da passet det ekstra dårlig at en altfor tidlig julegave ble utgitt når Moldes Sivert Mannsverk vartet opp med et horribelt tilbakespill mot egen keeper som Lehne Olsen snappet opp før han serverte Gjermund Åsen på nesten åpent mål.

TAKKET SERVITØREN: Her gir Åsen en klem til Lehne Olsen etter at sistnevnte har servert lagkompisen 0–1-scoringen på sølvfat.

Etter pause gjorde Eskil Edh vondt til verre når han stanget inn 0–2 for gjestene.

Håpet om poeng, og dermed også gull i årets eliteseriesesong, så dermed ut til å svinne for Molde. Men når Birk Risa styrte inn et frisparkinnlegg fra Emil Breivik med knappe 25 minutter igjen å spille ble håpet tent på Aker Stadion.

For når en vakker volley av Eirik Hestad ble etterfulgt av en Omoijuanfo-scoring etter 83 spilleminutt, så var kampen snudd fra 0–2 til 3–2.

Det så dermed ut til å gå mot tre sterke Molde-poeng. Helt frem til Lehne Olsen skrudde inn 3–3 på et vakkert frispark.

Ettersom Bodø/Glimt også avga poeng i 2–2-kampen mot Brann lever gullhåpet for Molde også inn i siste serierunde.