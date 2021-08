Kristoffer Barmen har fått sparken i Brann

NATT TIL TIRSDAG:

Tolv spillere holdt nachspiel på Brann Stadion uten tillatelse. Det skjedde etter en felles lagmiddag som utviklet seg til en tur på byen. Syv kvinner – uten tilknytning til klubben – deltok på nachspielet.

NATT TIL ONSDAG:

Nachspielet når avisforsidene da Bergens Tidende får bekreftet av Branns daglige leder Vibeke Johannesen at klubben behandler et brudd på de interne retningslinjene. Hun sier at ingen av spillerne hadde fått klarsignal til å dra ut på byen.

ONSDAG:

Kristoffer Barmen bekrefter overfor Bergensavisen at han var en av festdeltagerne og håper de vil bli tilgitt på sikt. Han innrømmer at de mistet kontroll. Brann-trener Eirik Horneland uttrykker at han er fryktelig irritert til BT.

Brann sender ut en pressemelding der de meddeler at midtstopper Vegard Forrens tid i klubben er over. Klubben meddeler at det ikke har sammenheng med hendelsene natt til tirsdag. De skal i flere uker ha jobbet med en overgang uten å ha lyktes.

TORSDAG:

Det kommer frem at syv kvinner var til stede på nachspielet i Dagbladet. Brann ga uttrykk for at ingen av spillerne ville bli utestengt:

– De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra, sa Vibeke Johannesen i Brann til BT.

FREDAG:

Politiet innleder etterforskning på eget initiativ etter at de har mottatt opplysninger om et mulig seksuelt overgrep i forbindelse med festen på Brann Stadion.

Vibeke Johannesen var inne til samtaler på politistasjonen i 14-tiden. Brann opplyser via en pressemelding at de samarbeider med politiet. De skriver også at de vil trenge mer tid til å gå gjennom saken, fordi de har mottatt ny informasjon.

Sent fredag kveld – etter å ha tilbrakt hele ettermiddagen i krisemøter – sender Brann ut en ny pressemelding. Johannesen omtaler det som en «uakseptabel og trist sak». Hun sier at de diskuterer eventuell straff internt. Styret tar den endelige beslutningen.

Styreleder Birger Grevstad uttaler til BT fredag at styret nå går inn i saken for fullt og vil ta avgjørelser sammen med administrasjonen (daglig leder) fremover.

LØRDAG:

Etter lørdagens trening stilte Brann-ledelsen til pressekonferanse. Der kunne de fortelle at Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen ikke ville være med i troppen til søndagens kamp mot Sandefjord. De understreket samtidig at de to ikke var mistenkt i politietterforskningen. Barmen tok først kontakt med trener Eirik Horneland fredag.

– Han sa at han ikke ønsket å være en del av helgens tropp. Han var mentalt sliten. Så snakket jeg med Mikkel lørdag morgen. Han har også hatt det tøft de siste dagene og var ikke mentalt kapabel til å være med i helgen. Så han har også tatt fri, sier Horneland.

Senere lørdag ettermiddag ble det kjent at Brann-ledelsen ønsket å narkoteste aktuelle spillere.

– På bakgrunn av ryktene som går på at det skal ha vært involvert narkotiske stoffer, jobber vi nå med hvordan vi praktisk kan gjennomføre tester både av personer og områder på Stadion. Planen er at vi skal gjennomføre disse testene, sa Branns daglige leder Vibeke Johannesen til BA lørdag ettermiddag.

SØNDAG:

Supporterne protesterte mot hendelsene i kampen mot Sandefjord med stillhet i 19 minutter og 8 sekunder, noe som skulle tilsvare klubbens stiftelsesår 1908.

Sandefjord ledet 2–1 til pause, men i andre omgang snudde Brann kampen og vant 3–2 – tre svært kjærkomne poeng for Brann i kampen for å holde seg oppe i Eliteserien.

– Det var stort å stå der sammen med dem etter kampen. Dette er første gangen jeg har opplevd å være så emosjonell etter en kamp, sa kaptein Daniel Pedersen etter at spillerne sang «Nystemten» sammen med supporterne til VG.

MANDAG:

Andersen og Barmen trente heller ikke med A-laget mandag. I et intervju med VG fortalte daglig leder, Vibeke Johannesen, at hun føler at hun har tillit fra styret.

– Jeg har ikke tenkt noe mer på det over natten. Jeg føler tillit fra styret og har fokus på å løse oppgavene som daglig leder i en klubb som er i en veldig stor krise, sier Johannesen til VG mandag.

TIRSDAG:

Klubblederne var samlet til et krisemøte om saken. Det hele endte med en kort uttalelse fra styreleder Birger Grevstad.

– Jeg vet dere er interessert i om vi har tillit til Vibeke. Jeg kan si at vi står sammen og jobber med denne saken sammen. Vi er veldig sammensveiset om dette. Det er veldig viktig for oss å gjenreise tilliten til hele Bergen. Vi ber om forståelse for at klubben er i en krevende situasjon, sa Grevstad.

ONSDAG:

Mikkel Andersen var tilbake på treningsfeltet.

– Jeg er glad for å være på treningsfeltet nå. Det kan være et steg på å komme videre. Jeg er Brann-spiller og kjempestolt av det. Jeg vil gi alt for klubben, hele byen og alle fans. Det er derfor jeg kom hit, sa Andersen.

I en pressemelding fra klubben skrev Brann at den danske keeperen hadde blitt grovt hetset i dagene etter nachspielet.

– Det dukket opp folk på døren. Noen har prøvd å få kontakt med oss. Jeg har min kone, datter og sønn her. Det er voldsomt med tanke på inntrykk. Jeg håper jeg kan fokusere på fotball nå, sa Andersen for pressen.

Trener Eirik Horneland oppfordret de tolv spillerne som deltok på nachspielet til å gå ut med en felles uttalelse.

TORSDAG:

Kaptein Daniel Pedersen antydet at en liste over spillerne som var til stede på nachspielet kunne komme.

– Det handler nå om hvordan man gjør det. Jeg tror det er best for alle å få klarhet i det, sa Pedersen.

FREDAG:

Fredag ettermiddag ble det kjent at Kristoffer Barmen har fått sparken i Brann.