TIL STEDE PÅ STADION: Statsminister Erna Solberg (H) sammen med stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H) i Bergen.

Solberg om Brann-krisen: Viktig at ledelsen rydder opp

BRANN STADION (VG) Statsminister Erna Solberg er tilbake på sin første hjemmekamp på Brann Stadion etter skandale-nachspielet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er alltid hyggelig på stadion, men det er klart at situasjonen klubben er i merkes.

Statsministeren skuer ut over den grønne matten på Brann Stadion. Det er godt over en måned siden hun sist så laget sitt sparke ballen på hjemmebane. Det røde Brann-skjerfet henger, som seg hør og bør, over skuldrene til bergenseren.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Det har ikke vært gode resultater for Brann den siste tiden. Denne ekstra uroen etter nachspielet har jo ikke gjort den situasjonen særlig bedre, sier hun.

Klubben i hennes hjerte har tilbakelagt noen av de mørkeste ukene på lang tid. Den siste tiden har vært preget av etterspillene etter nachspielet i underetasjen på Brann Stadion natt til 10. august.

TIL STEDE PÅ STADION: Erna Solberg lørdag kveld.

Store konsekvenser

Festen har fått enorme konsekvenser for både spillere, kvinnene som var til stede og klubben.

Politiet har siktet en person for voldtekt. Vedkommende benekter straffskyld. En annen er under etterforskning for vold.

– Det er viktig at ledelsen rydder opp. Så blir det viktig å begynne å vinne litt kamper, sier Solberg.

VG kunne lørdag avsløre hittil ukjente detaljer fra innsiden av nachspielet.

– Du har selv gjennom åtte år som statsminister fått god trening i krisehåndtering, har du noen råd?

– Det viktigste er alltid å komme til bunns i sakene og bygge laget opp igjen. De var på gang med å få forsterkninger før dette skjedde og var på vei til å bygge et sterkere lag, sier hun.

Situasjonen er heller ikke rosenrød på poengtabellen. Det er lenge siden laget knivet helt i toppen av tabellen, nå ligger Bergens stolthet aller sist med usle 10 poeng på 16 kamper.

– Har du tro på at klubben kan reise seg igjen?

– Jeg har alltid tro på at Brann reiser seg, sier en selvsikker Solberg.