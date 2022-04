Drømme-comeback for Hegerberg - scoret hat trick

VM-kvalik

NORGE-KOSOVO 5-1 (3-0)

Sjanser: 11-3, Release Arena, Sandefjord,, Tilskuere: 4259

Dommer Tanja Subotic, Slovenia 4 poeng. Myndig, men ikke alltid like god. Overser et par norske straffer (hands og felling av Graham Hansen).

Spillesystem: 4-4-2

Cecilie Fiskerstrand 5

Naturlig nok svært lite involvert på en dag hvor det var enveiskjøring mot Kosovo-målet. Står der hun skal stå da Kosovo får sin ene målsjanse. Erstattet av Guro Pettersen i 61. minutt.

Tuva Hansen 4

Dyttet ut som høyreback. Kan ikke tillate seg å være like offensiv som backkollega Blakstad. Hadde en lang tå da Kosovo fikk sin andre målsjanse.



Ingrid Syrstad Engen 5

Trukket ned som stopper igjen, en rolle hun også har hatt på klubblaget Barcelona. Rotet det til for seg selv tidlig i 2. omgang da hun mistet ballen og Kosovo scoret.

Maria Thorisdottir 5

Bakerste mann og holder fortet når angriper. Bra igangsetter ved flere anledninger i sin 58. landskamp. .



Julie Blakstad 6

Hun får ikke så mye spilletid i Manchester City, men benytter sjansen på landslaget. Offensiv så det holder i kveld og med målgivende.

Karina Sævik 4

Ser ikke ut som hun finner seg helt til rette på midtbanen i en 4-4-2-posisjon. Mer involvert i 2. omgang.

Vilde Bøe Rise 4

Har et par skumle pasningsfeil som kunne straffet seg mot bedre mostander. Retter opp inntrykket med bakromspasning til Hegerbergs 4-1-mål.

Frida Maanum 7

Ballsentralen på midten. Drivende dyktig. Scorer sitt syvende landslagsmål og nær ved å bli tomålsscorer da stolpen sto i veien på en heading. Ut etter 61 minutter.



Vilde Hasund 5

Fjerde landskamp for Hammarby-spilleren som fikk sjansen da Guro Reiten ble coronasmittet. En målgivende og har også et skudd som Maanum ekspederte i mål. Byttet ut etter 61 minutter.

Caroline Graham Hansen 7

Endelig tilbake etter å ha stått over de fem siste landskampene. I fri rolle i angrepet. Gjør stort sett som hun vil med ballen. "Caro" bommet også på straffespark.

Ada Hegerberg 8 BB

Et drømmecomeback. Trengte tre sjanser på å score to mål i første omgang. Det tredje målet kom før timen var spilt. Byttet ut etter 75 minutter - til kraftig applaus.

--

Landslagssjef Martin Sjögren 5

Måtte brått klare seg uten Reiten, ga Vilde Hasund muligheten. Valgte å kjøre Hegerberg/Graham Hansen på topp. Svensken insisterer på å la «Caro» ha en fri rolle på topp i stedet for å gi henne kantrollen som på klubblaget. Får mer å spille med nå som Hegerberg har meldt seg til tjeneste igjen. Benyttet sjansen og lot en rekke spillere slippe til etter hvert mot en motstander som - med all respekt - ikke var all verden.

Vurdert av Jostein Magnussen