Manchester City slapp CL-utestengelse: Ferske dokumenter sår ny tvil

Manchester City er favoritt i kampen om Erling Braut Haalands signatur. Nå reiser nye dokumenter spørsmål ved hvordan pengene til å kjøpe superstjerner kommer inn.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Dokumentene viser en direkte kobling mellom klubben og myndighetene i ørkenstaten De forente arabiske emirater (UAE).

Dokumentene reiser også ny tvil om storklubbens forklaring da de slapp unna utestengelse fra Champions League for to år siden, og klubben har vært etterforsket av Premier League i over tre år.

Vi skal komme tilbake til det.

Pengebonanza

17 milliarder kroner. Det er summen Manchester City skal ha brukt på spillerkjøp de ti siste årene.

Nå ryktes klubbeier sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan å være i ferd med å skrive ut en ny sjekk: Erling Braut Haaland er på vei bort fra Borussia Dortmund. Og pappa Alfies gamle arbeidsgiver er tippet å være neste stoppested.

Tilsynelatende er stemningen god i klubben som leder Premier League før søndagens toppkamp mot Liverpool. Men internt har det stormet i Manchester City etter dokumentlekkasjen Football Leaks for fire år siden.

Sentralt: En pengebruk som har fått selv Liverpool-manager Jürgen Klopp til å reagere.

– Jeg er glad for at City får spille i Champions League, men jeg synes ikke dette er en god dag for fotball, for å være ærlig. Enkelt og greit fordi reglene om Financial Fair Play er en god idé, sa tyskeren for to år siden.

Da hadde CAS (idrettens voldgiftsrett) nettopp omgjort UEFA-dommen som ville utestengt Manchester City fra Champions League i to år.

– Blåste opp inntekter

City var anklaget for å ha trikset med egne regnskaper, slik at klubben kunne omgå Financial Fair Play.

Og Financial Fair Play er helt sentralt i anklagene mot Manchester City:

Dette er et regelsett som skal hindre europeiske storklubber å bruke mer penger enn de får inn på sponsoravtaler. På den måten skal ikke styrtrike eiere kunne pumpe ubegrenset med penger inn i klubbkassen fra egen lomme.

Dokumenter fra Football Leaks, som ble tilgjengeliggjort for VG av EIC-nettverket av det tyske magasinet Der Spiegel, antydet imidlertid at klubber som Manchester City og PSG brukte en kreativ løsning:

Gjennom å kunstig blåse opp egne sponsoravtaler, så kunne de også bruke mer penger uten å bryte regelverket.

Men i CAS mente to av de tre dommerne at enkelte av anklagene falt inn under foreldelsesfristen på fem år, samt at UEFA ikke maktet å føre bevis utover det Spiegel og partnerne i EIC, herunder VG, hadde publisert.

STYRTRIK EIER: Sjeik Mansour pøser penger inn i Manchester City. Mange mener det skjer på utsiden av Financial Fair Play-regelverket.

Representanter for Manchester City nektet også hardnakket for ulovligheter, og CAS så ingen grunn til å tro at disse løy. Dermed slapp City en utestengelse fra Champions League.

Ny informasjon

Men nå dukker det opp mange titalls nye dokumenter i saken. De utgjør flere hundre A4-sider.

Også disse stammer fra Football Leaks. Og de viser direkte involvering fra et myndighetsorgan i De forente arabiske emirater – «Executive Affairs Authority (EAA)».

Emiratene er en styrtrik stat i Midtøsten, der myndighetene anklages for grove menneskerettighetsbrudd, og for krigsforbrytelser i Jemen.

Manchester City skal ha fått flere hundre millioner kroner fra sponsorer som Etihad og Etisalat i Emiratene. Det er i utgangspunktet lovlig.

Men dokumenter VG, Der Spiegel og EIC-nettverket nå kan legge frem, viser mer detaljert enn tidligere hvordan sponsorene i samme operasjon skal ha fått penger overført fra De forente arabiske emirater.

Dermed ble den faktiske utgiften deres til Manchester City betydelig lavere enn hva inntekten til fotballklubben viste.

Sentral i operasjonen er Simon Pearce: Han sitter i styret til Manchester City samtidig som han er ansatt i myndighetsorganet Executive Affairs Authority (EAA) i De forente arabiske emirater.

SENTRAL SPONSOR: Stadionanlegget til City er oppkalt etter sponsoren Etihad.

Nektet

Da Pearce vitnet for CAS etter UEFAs dom for to år siden, så fikk han spørsmål om han noen gang hadde fasilitert betalinger til sponsoren Etihad i forbindelse med sponsingen av Manchester City.

Han svarte da «Absolutt, kategorisk, nei».

CAS trodde på Pearce og skrev i dommen at bevismaterialet ene og alene besto av e-poster fra personer internt i Manchester City, og ikke eksterne organer som myndighetene i UAE eller sponsoren Etihad.

De nye dokumentene som ble offentlige torsdag, viser en annen historie. E-postene mellom EAA i Midtøsten og Manchester City er mange. Og de handler om pengeoverføringer.

I 2012 ble deler av sponsorbidraget fra De forente arabiske emirater bokført som «eier-investeringer». Det var på det tidspunktet snakk om 150 millioner pund.

I 2013 sendte Simon Pearce en e-post til det private selskapet til klubbeier sjeik Mansour, der han ber om å få se utestående betalingsforpliktelser fra selskapet – samt at dette måtte deles opp i «direktebetaling til klubb» og «partnerbidrag». Pearce understreket også i en e-post at sponsoren Etihad bare trengte betale åtte millioner pund av den totale, offisielle summen på 67,5 millioner pund. Alle tallene var hemmelige: «Vi må ikke vise partnerbidraget dersom dette skal utenfor klubben» advarte økonomisjefen i Manchester City på et tidspunkt.

I 2014 diskuterte to ansatte på e-post hvordan bidragene fra sponsorene Aabar og Etisalat (begge fra Emiratene) fortsatt var utestående. Igjen skiller de mellom bidragene fra selskapet til sjeik Mansour og summene som skulle komme direkte fra sponsoren. «Men egentlig, formelt, så ønsker vi at disse summene skal være betalt av Aabar og Etisalat, ikke sant?» spurte den ene. «Ja, hvis de kan» svarte den andre.

Både i 2015 og 2016 finnes det også e-poster som snakker om åtte millioner pund som skal komme fra sponsoren Etihad, og ikke totalbeløpet som er langt høyere.

Dokumenter viser også hvordan utbetalinger fra selskapet til sjeik Mansour har blitt godkjent av myndighetsorganet EAA.

Forespørsler om utbetaling til agenter ble sendt til ledelsen i EAA i Midtøsten. City sendte også en faktura for sponsorpenger fra Etisalat til Omar Awad – som var finansdirektør i EAA. «Omar jobber i EAA og er veldig viktig og hjelpsom i å fasilitere det finansielle i City» skrev Simon Pearce til en kollega i januar 2014.

Selv om CAS lot Manchester City delta i Champions League, gjennom dommen fra 2020, så ble klubben ilagt en bot på 100 millioner kroner for ikke å ha bidratt til UEFAs etterforskning.

Hverken Manchester City, Aabar eller Etisalat har svart på henvendelser om å kommentere denne saken.

Granskes av Premier League

Etihad ønsker ikke å gå inn i detaljene i saken.

EIC-nettverket Der Spiegel og VG deltar vet Premier League helt siden desember 2018 har etterforsket Manchester City, uten at det har fått offentlig omtale.

AUTORITÆR STAT: De forente arabiske emirater (UAE) utviser ikke ytringsfrihet og lar ikke folket velge sine ledere. Staten nekter for å ha bidratt til krigsforbrytelser i Jemen.

Etterforskningen handler etter det VG/EIC erfarer om tre momenter:

1. Betaling for å sikre seg mindreårige spillere – hvilket ikke er lov.

2. Hvordan sponsoravtalene til City angivelig har blitt blåst opp og betalt av sponsorene – som deretter kan ha fått dekket deler av beløpet av Sjeik Mansour eller selskaper tilknyttet ham.

3. Hvordan tidligere manager Roberto Mancini angivelig skal ha fått deler av betalingen sin gjennom stråselskap, under dekke av å være konsulent.

Resultatet av granskingen til Premier League er ikke kjent. Premier League ønsker ikke å kommentere denne saken.