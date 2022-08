VOND OG GOD: Roberto Firmino fra Liverpool blir stoppet av Manchester United-forsvarer Lisandro Martínez mandag kveld.

Utskjelte Martínez stoppet Liverpool: − Leverer til 10 på børs

Han er Premier Leagues laveste midtstopper, men Lisandro Martínez (24) og hans 175 centimeter var mer enn nok i gigantmøtet mot Liverpool.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Argentineren har fått hard medfart etter to tap og seks baklengs i kampene mot Brighton og Brentford (der han ble byttet ut til pause). I 2–1-seieren mot Liverpool fikk han spille sammen med Raphaël Varane for første gang, og den vrakede klubbkapteinen Harry Maguire kunne fra sin plass på benken se at Manchester United-manager Erik ten Hag kan ha funnet sitt nye midtstopperpar.

Tøffingen Martínez og elegante Varane gikk sammen som argentinsk biff og fransk rødvin, og Viaplay-ekspert Pål André Helland mener Martínez praktkamp var beviset på at han både er god nok – og stor nok – til å spille midtstopper i Premier League:

– Jeg føler det. Han viste at han har tempo og aggressiviteten inne. Blir spennende å se hvordan han løser det når andre lag bevisst slår langt på duell mot ham og en storvokst spiss. Som blir en annen type utfordring enn hva han møtte i går, sier Helland til VG.

Nettopp det har motstanderne prøvd å utnytte i seriestarten – også Liverpool, basert på pasningstallene i går. Både Brighton, Brentford og Jürgen Klopps lag økte andelen langpasninger i kampene mot United målt mot snittet de lå på per kamp gjennom hele fjorårssesongen. Brentfords danske manager Thomas Frank innrømmet også at det var en del av kampplanen forrige helg, og Liverpool gikk fra under 10 prosent per kamp i 2021/22 til over 20 på Old Trafford mandag kveld.

Men Martínez og Varane sto imot .

– Som forsvarer er hans tekniske ferdigheter gode, hans «fighting spirit» er på plass og posisjoneringen er god. Han kjemper også i luften. Han er ikke den høyeste, men har bra timing, påpeker Erik ten Hag i intervjuet med Sky Sports på indre bane av Old Trafford mandag kveld.

Der sto nederlenderen med en av Lisandro Martínez’ skarpeste kritikere: Jamie Carragher. Den nåværende Sky Sports-eksperten og tidligere Liverpool-forsvareren sa mandag at Martínez var strålende mandag, men fastslo for en drøy uke siden at 175 centimeter høye Martínez ikke kunne spille midtstopper i Premier League.

Også tidligere Liverpool- og Tottenham-spiller Jamie Redknapp har pekt på mangelen på størrelse hos spilleren med tilnavnet «El Carnicero» – slakteren.

– Vi skal aldri dømme managere og spillere for tidlig. Men jeg er overbevist om at det ikke vil fungere. Kanskje han kan spille venstreback eller i en trebackslinje, men med fire bak kan han ikke spille der, poengterte Carragher.

Engelskmannen tok selv opp tråden i et lengre intervju med Erik ten Hag, gjort sammen med Gary Neville for Sky Sports, før Liverpool-kampen. Da svarte Manchester United-sjefen følgende om sin nyinnkjøpte stopper, som han også hentet fra argentinsk fotball til gamleklubben Ajax:

– Statistikken viser at han dominerer langs bakken, men også i luftduellene. Jeg har jobbet med ham lenge, og jeg hadde de samme fordommene som dere, men han snudde dem raskt. Han spilte mot de største spissene, ikke bare i Nederland, men også i Europa og Champions League, og det var aldri noe problem for ham. Han dominerte om spissene var høye eller ikke, han var alltid der, svarte ten Hag som måtte beklage etter å ha forsnakket seg litt på britisk TV etter kampen i går:

Pål André Helland mener United-sjefen fikk ekstremt sterke svar mandag kveld.

– Du har Fabio Cannavaro og (Roberto) Ayala, stoppere av omtrent samme fysikken, som har vært regnet som verdens beste i posisjonen. Han leverer til 10 på børs, nesten. Fighter på hver ball og er oppe i trynet på Liverpool-spillerne hele tiden, sier Helland.