Norge har aldri hatt en sånn spiller

Av Knut Espen Svegaarden

STOCKHOLM (VG) (Sverige-Norge 1–2) Norge har hatt mange gode angripere gjennom historien. Men ingen som Erling Braut Haaland (21). Og derfor kan Norge reelt forvente et mesterskap eller to de nærmeste årene.

Flo, Solskjær, Iversen og Carew, alle var gode angripere for Norge, men ingen av dem var en målmaskin som Haaland.

På grunn av han vant Norge en poengkamp borte mot Sverige, for første gang. På grunn av han leder Norge Nations League.

På grunn av han er interessen rundt landslaget nå kanskje den største siden Drillos sagnomsuste 90-tall.

Du kan snakke så mye du vil om «lagspill» og «han hadde ikke klart det uten de andre.» Sant nok. Men de andre har, gjennom 20 år, ikke klart å komme til et sluttspill. Mye fordi Norge ikke har hatt en spiller som Erling Braut Haaland.

18 mål på 19 landskamper. Det sier det meste. Matchvinner mot Serbia torsdag, to mål mot Sverige søndag.

Det går an å bli optimist av både Haaland, scoringene hans og Norge nå.

Fordi det er noe på gang, uten tvil.

Selv Morten «Frispark» Thorsby ble til Morten «Straffe» Thorsby etter 18 minutter. Thorsby fintet, falt lett, men det var kontakt. Straffesparket banket Erling Braut Haaland i mål bak Robin Olsen, kraftspissens mål nummer 17 på 19 A-landskamper.

Den første omgangen var egentlig ganske svak, spesielt fra svenskene, som knapt nok fikk til en kombinasjon den første halvtimen. Og det var Norge som skapte det lille som kom av målsjanser, den første allerede etter fem minutter, der Mohamed Elyounoussi ikke fikk avsluttet godt nok på en stor mulighet til å gi Norge ledelsen tidlig.

Samme mann fikk en mulighet til tre minutter senere, men det var mye som ikke stemte med den avslutningen. Og to minutter før Haaland sendte Norge i ledelsen på straffespark, hadde Robin Olsen en meget god redning på en heading fra Alexander Sørloth.

Norge forsvarte seg godt, mens det gikk litt for ofte tregt offensivt. Sander Berge virket seig, Sørloth var veldig opp og ned, «Moi» det samme. En uthvilt Morten Thorsby gjorde en meget samvittighetsfull jobb. Ikke lagde han så mange frispark heller, og Martin Ødegaard var delvis oppfinnsom.

Så skjedde det noe. De 20 første minuttene av 2. omgang hadde Norge knapt ballen. Det som virket som et evigvarende press mot Norges mål, seks cornere og en målsjanse ble skapt – før Dejan Kulusevski skjøt utenfor etter 68 minutter.

Det er her Norge har fordelen – Norge har Erling Braut Haaland. Bare sekunder etter Kulusevskis bom, vant Alexander Sørloth en duell, Joachim Nilsson bommet på ballen, Haaland var allerede på sprang, inn fra høyresiden, han kikket opp én gang – og så smelte han til med høyre.

Ballen gikk helt inn ved stolpen, Robin Olsen rakk ikke så langt bort.

2–0 Norge.

Haaland burde faktisk gjort 3–0 et par minutter senere, på nok en Sørloth-pasning. Så ble han tatt av, spart for å være friskeste mulig til å «skade» Slovenia på Ullevaal torsdag.

Svenskene reduserte en gang, men det var for sent. Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård ryddet unna, gang på gang. Norge er blitt gode på defensiv dødball, til å rydde i eget felt. Det, og Erling Braut Haaland, sørget for seier på Friends Arena.

Norge har nærmet seg Sverige en stund nå, noe to uavgjorte i 2019 fortalte mye om. Og denne gangen var svenskene mer sårbare enn på lenge, men skadeproblemer både foran og bak på banen.

Men det tar ikke æren fra Norge, som nå har gjort to uvanlige ting i løpet av fire dager: Vunnet borte mot både Serbia og Sverige.

Med denne gjengen til Ståle Solbakken er alt mulig.