Senket Mjøndalen ned i krisen på rekordkveld: − Det er flaut

(Haugesund-Mjøndalen 7–0) Han fikk sjansen på grunn av sykdom og grep den begjærlig. Alioune Ndour (23) scoret hat trick på 20 minutter. Mens Alexander Søderlund herjet så tårene trillet etter hvilen. Mjøndalen ble senket ned i krise i kamp nummer 12 uten seier.

Haugesund satte ny klubbrekord i eliteserien. FKH slettet seiersrekorden som var 5–0 over Molde i 2011. Mens MIF tangerte sin 73 år gamle tapsrekord i toppserien: 0–7 for Sandaker i 1948.

– Det er flaut, sier MIF-trener Vegard Hansen til Discovery rett etter marerittet.

– Jeg er selvfølgelig ekstremt skuffet. Ekstremt vondt. Det hører ingensteds hjemme. Vi ser litt apatiske ut. Det liker jeg veldig dårlig, meldte Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth på 4–0 i pausen.

– Dette er totalt uakseptabelt, sier MIF-stopper Markus Nakkim etter kampen og kaller innsatsen «lavmål».

Eliteseriens bunnlag har ikke vunnet på 12 kamper siden nettopp Haugesund ble slått 3–0 i juli. Mjøndalen har nå fem uavgjorte og syv tap siden jubelkampen for snart tre måneder siden.

På vestlandet var rollene helt snudd om. Etter at kaptein Benjamin Tiedemann hadde headet hjemmelaget i ledelsen var det klart for Ndour-show.

Han fikk startplassen på grunn av Kristoffer Veldes sykdom den siste uken. Spissen grep sjansen begjærlig. Han headet med kraft inn 2–0 og leverte strålende prestasjoner med beina på 3–0 og 4–0.

– En god følelse så klart, meldte senegaleseren til Discovery.

– Det var min sjanse i dag og jeg grep den, sier Ndour og får ros av Christian Gauseth.

– Han har rett og slett sitt livs kamp. Han trår ikke et steg feil. det er høy, høy klasse. Det sliter vi veldig med å demme opp for. Vi blir dratt av, knust i duellene og følger ikke med, sier Gauseth.

HAT TRICK: Alioune Ndour herjet med Markus Nakkim og Mjøndalen.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen byttet både formasjon og tre spillere i pausen.

– Vi forsvarer oss helt skrekkelig både individuelt og kollektivt. En helt grusom omgang, sier Hansen.

Han fikk til en liten forandring rett etter pause.

Men midt i omgangen ble det mer jubel for hjemmelaget. Isaac Twum mistet ballen til Sondre Liseth. Den tidligere MIF-spilleren fant Martin Samuelsen ved hjelp av Twums tå. Spissen ordnet 5–0 med sitt siste spark på ballen for kvelden.

TILBAKE: Alexander Søderlund karatesparker inn sitt første mål for Haugesund siden 2013.

Inn kom Alexander Søderlund.

Og snart kom kveldens høydepunkt for mange av hjemmesupporterne. Et glimrende innlegg fra Kevin Krygård ble satt i mål med et karatespark.

– Et durabelig mål, beskriver trener Jostein Grindhaug.

Jubelen var enorm og Søderlund fikk tydelig tårer i øynene etter sin første scoring i eliteserien for Haugesund siden mai 2013.

– Det var litt emosjonelt for meg. Et godt øyeblikk, beskriver spissveteranen til Discovery.

Rett etterpå headet han i stolpen før 34-åringen var først på en retur etter et skudd av Kristoffer Velde. Dermed 7–0. Det gjorde uhyre godt for Haugesund etter tre strake tap i eliteserien.

– Vi fikk voldsomt godt betalt, mente Grindhaug etter syv scoringer og null baklengs for første gang på 12 kamper.