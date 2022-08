Sentrale midtbanespillere: 0,53 scanninger per sekund

Midtstoppere: 0,43 scanninger per sekund

Kantspillere: 0,42 scanninger per sekund

Backer: 0,36 scanninger per sekund

Spisser: 0,28 ganger per sekund.

Kilde: Jorde et. al. (2020): Scanning, Contextual Factors, and Association With Performance in English Premier League Footballers: An Investigation Across a Season. Dette er studien der Jordet og hans medforskere studerte Arsenal over en sesong.