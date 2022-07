Kristiansund-krisen fortsetter - tapte etter sen straffescoring: − Det er jævla surt

(Viking - Kristiansund 2–1) Kristiansund øynet håp om å endelig ta årets første seier, men endte nok en gang poengløse etter en brutal nedtur på overtid.

Christian Michelsens menn har hatt en tung sesong i Eliteserien. Før kveldens kamp mot Viking sto de med ett fattig poeng på 11 spilte kamper.

Det ble ikke noen positiv opplevelse poengmessig på SR-Bank Arena for Michelsen og co søndag kveld heller, som tapte 1-2 etter en dramatisk kamp.

– Vi prøver å ta med oss det positive. Ingen liker å tape fotballkamper, og når det blir mange tap på rad er det ekstra tungt. Men vi skal ikke gi oss, sier målscorer Bendik Bye til Discovery etter kampen.

Etter at nevnte Bye ga KBK ledelsen tidlig i den andre omgangen, hadde ballen kun vært i spill i 21 sekunder igjen før Kevin Kabran utlignet. Samme mann ble felt inne i 16-meteren tre minutter før slutt, og fra straffemerket avgjorde Niklas Sandberg kampen.

Dermed fortsetter tapsrekken til Kristiansund og Viking tar med seg tre meget viktige poeng i medaljekampen.

DUELLER: Én av mange dueller i Stavanger søndag kveld.

– Vi gjør en god bortekamp. Jeg synes måten vi håndterer annenomgangen på er strålende. Det er solid offervilje hele veien. Det jobbes riktig, vi nærmer oss, men det er jævla surt når vi er så nærme poeng, sier KBK-trener Christian Michelsen til Discovery etter kampen.

I den første omgangen var det svært lite å melde om fra Stavanger. Viking hadde mest ball, men slet med å spille seg til klare målsjanser.

Etter ni minutter spilte Mai Traore lekkert gjennom Daniel Karlsbakk. Viking-spissen burde scoret, men McDermott i KBK-buret vartet opp med en fin benparade som hindret scoring.

Det var også den eneste målsjansen i den første omgangen, og lagene gikk til pause på 0–0.

UTLIGNET: Kevin Kabran utlignet for Viking kun få sekunder etter KBKs ledermål.

KBK gikk hardt ut fra startblokkene i den andre omgangen og kun syv minutter tok det før scoringen var et faktum.

Willumsson spilte flott gjennom Bendik Bye, som fintet av Viking-forsvaret og banket inn 1–0 til bortelaget.

Den ledelsen beholdt Michelsens menn i nøyaktig 20 sekunder.

Viking gikk rett i angrep og Bjørshol kom seg rundt på høyrekanten og slo en fin pasning inn til Kabran. Svensken bøyde ballen forbi McDermott og i mål.

SLITER: KBK-trener Christian Michelsen sliter med å få laget sitt til å ta poeng.

I minuttene etter utligningen uteble de største sjansene, men Kristiansund fortsatte å forsvare seg bra. De siste ti minuttene bar preg av to lag som begge gikk for tre poeng, men det skulles ikke lykkes for Kristiansund i kveld heller.

To minutter før slutt fikk Viking straffespark. Kabran ble felt av Diop i sekstenmeteren etter et fint forarbeid av svensken.

Sandberg satte straffen sikkert i mål og Viking vant dermed kampen 2–1. Kristiansund fortsetter den dårlige trenden og har ikke tatt poeng siden 24. april.