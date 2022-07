Se dokumentaren fra Norway Cup: «Bortebane»

Anna, Fred, Khalidi, Yu og Afnan ønsker alle sammen å nå helt til topps i en av verdens største fotballturneringer – Norway Cup. For enkelte av dem kan det bety at livet vil endre seg for alltid.

Se hele dokumentaren i videovinduet øverst, eller ved å trykke her.