DOBBELTSEIER: Cecilie Gotaas Johnsen argumenterte først for sammenslåingen av Rosenborg og Rosenborg Kvinner og ble hørt. Deretter ble hun valgt til ny styreleder i Norges største fotballklubb.

Kvinnedag på Rosenborgs årsmøte: Ja til sammenslåing og Gotaas Johnsen ny styreleder

TRONDHEIM (VG) Rosenborgs årsmøte har talt: Det blir klubbekteskap med Rosenborg Kvinner, og tidligere proffsyklist Cecilie Gotaas Johnsen (46) overtar styreledervervet etter Ivar Koteng.

Erik Eikebrokk

Øyvind Herrebrøden

Publisert: Oppdatert nå nettopp

46-åringen var valgkomiteens innstilling og rykker opp fra nestledervervet hun har hatt ett års tid. Som ventet kom et benkeforslag på TV-profilen og Rosenborg-kjendisen Tore Strømøy (62) som utfordrer, men den tidligere kappgjengeren hadde ikke sjanse til å holde følge med Gotaas Johnsen i avstemningen.

De totalt 795 stemmeberettigede ga klart flertall til den nåværende sjefsstrategen i Equinor. Hun har også dobbel idrettskarriere: Først var hun en del av Trondheims/Ørns fotballag, deretter ble hun proffsyklist og satset helt frem mot sommer-OL for seks år siden, uten å få reise til lekene i Rio de Janeiro. Onsdag ble hun suverent valgt som tidenes første kvinnelige styreleder i Rosenborg:

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Avstemningen ble opplyst til å være 723–63 i favør Gotaas Johnsen.

Ørjan Engen – som kommer fra Rosenborg Kvinner – blir ny nestleder. Mens tidligere landslagskeeper og Rosenborg-trener Ola By Rise og tidligere Rosenborg-spiller Tore Reginiussen er blant de nye navnene i styret.

I tillegg tok årsmøtet stilling til sammenslåing med Rosenborg Kvinner. Det ble et rungende ja, etter at årsmøtet først behandlet et forslag om å utsette hele fusjonen til et ekstraordinært årsmøte i september. Men ville ikke de stemmeberettigede i San Siro-salen på Scandic Lerkendal være med på. 58 prosent sa nei til å utsette.

Avstemningen rundt selve sammenslåingen måtte derimot ha to tredjedels flertall for å gå gjennom. Det var ingen tvil: 571 stemte for, 201 imot. Fra 1. januar 2023 vil dermed Rosenborg Kvinner være en fullverdig del av Rosenborg Ballklub og overta Rosenborg Kvinners plass i Toppserien. Senere onsdag kveld blir det valgt felles styre.

Det skjedde riktignok ikke uten debatt. Rosenborg-medlem Magnus Lægran gikk først på talerstolen og ønsket å utsette hele beslutningen.

– Nå som vi har tid, så bør vi kreve at det blir lagt frem en grundig gjennomgang, sa Lægran og lanserte muligheten for at en ekstern konsulent ble engasjert sammen med klubbrepresentanter fra begge sider for å presentere et fyldigere saksgrunnlag for fusjonen til medlemmene.

Etter å ha etterlyst mer informasjon, mer bruk av tid og mer åpenhet rundt sammenslåingsprosessen, mottok han applaus fra salen.

Styrelederkandidat Cecilie Gotaas Johnsen tok ordet etterpå og mente fusjonen burde skje umiddelbart. Hun fikk altså gehør.

– Det handler om verdier i mange dimensjoner. Vi er en samarbeidende klubb, men prognosene viser at det neste steget for å ta ut potensialet er nå. Hvis vi venter, må RBK Kvinner investere mye mer i egen klubb, påpekte det som sannsynligvis i løpet av kvelden blir RBKs nye styreleder.

Fra talerstolen argumenterte flertallet for utsettelse. Etterhvert brøt den avtroppende RBK-lederen Ivar Koteng inn og påpekte at de tre største sponsorene i Rosenborg har uttrykt ønske om sammenslåing. Ifølge Kotengs anslag med en verdi på 22–23 millioner kroner for klubben.

– Den minste grunnen til å være i tvil er økonomien. Inntektssiden vil svekkes i begge klubber. Økonomi er en svært god grunn til å gjennomføre det, sa Koteng, som onsdag kveld skal levere fra seg formannsklubba etter ti år.