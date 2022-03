Kommentar

Det handler om ikke å dømme for tidlig

Av Knut Espen Svegaarden

LEDER NORGE: Martin Ødegaard har en drøm om å lede Norge i et sluttspill. Den kampen starter om 10 dager.

ULLEVAAL STADION (VG) Det er 10 år siden Martin Ødegaard (23) første gangen kjente på A-lagsfotball, i det som beskrives som «en sensasjon av en fotballspiller.» Hans vei, hans karriere, kan fort ha gjort noe med hele tankegangen til norske fotballtrenere og -ledere.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Mitt inntrykk er at det er, eller i hvert fall var, noe med «før» og «etter» Ødegaard i norsk fotball. Hvis han kunne slå gjennom som 15-åring, hvorfor kunne ikke andre gjøre det samme?

Og det førte nok til en endring i hele norsk fotball. Tålmodigheten med unge spillere, at de måtte slå til enda tidligere, festet seg hos både ledere og trenere. Og tålmodigheten med dem som var sett på som talenter, men som slet med å få det, den ble lavere. Det var jo bare å prøve noen enda yngre.

Det kan se ut som det har snudd igjen nå.

Hugo Vetlesen er tilbake i den norske U-21-troppen nå, en spiller mange har hørt om i så mange år nå at han nesten høres gammel ut. Men Hugo Vetlesen er fortsatt bare 22 år, og om han ikke ble hypet så tidlig som Ødegaard, så var det ikke så langt unna.

Fast på alle aldersbestemte landslag fra G-16 og oppover, var Hugo Vetlesen diamanten i Stabæk-modellen, han som bare måtte bli god, bedre og best.

Så stoppet utviklingen. Han Stabæk skulle tjene mest penger på av alle, han dro til Bodø, til Glimt og til Kjetil Knutsen. Men der havnet han i leilighet med en annen som hadde stagnert: Erik Botheim - og Botheim lyktes etter overgangen fra Rosenborg til Bodø/Glimt.

Igjen satt Vetlesen. Skulle han ikke få gjennombruddet nå heller? Selv Kjetil Knutsen begynte å lure. Om det var en siste sjanse, det vet jeg ikke, men det ble satt press på Vetlesen.

Og han tok utfordringen. I Europa i fjor høst og i vinter har han vært blant de beste hos Glimt, og han er nok et eksempel på at et (utvilsomt) talent ikke må legges bort selv om stagnasjonen kommer.

Hugo Vetlesen har ikke spilt landskamper på to år. Tvilen kom, nå er den borte.

SPRUDLER: Hugo Vetlesen har blomstret igjen i Bodø/Glimt.

Noen hadde begynt å tvile på Martin Ødegaard også, og fortsatt mener jeg det samme som da han dro til Real Madrid: For hans egen utvikling, som den personen han er, så ville Ajax vært det beste.

Men Madrid ble for fristende, det er forståelig. I stedet gikk Ødegaard en lang vei, gjennom mange utlån og mye frustrasjon og usikkerhet for hva fremtiden ville bringe, i mange år.

Likevel - han hadde folk rundt seg som trodde på ham, ikke minst diverse landslagssjefer som har verdsatt Ødegaard. Og igjen skjer det samme: Når miljø, trivsel og tillit spiller hovedrollen, når du får på plass det, så er det som kan vippe en spillers vei, som kan gi nok selvtillit til at du får ut det berømte potensialet.

Det har skjedd med Martin Ødegaard, som nå er elsket i Arsenal og som - 23 år gammel - har vist at, nei han var ikke barnestjernen som ikke maktet det siste steget. Den posisjonen han har fått i Englands for øyeblikket fjerde beste lag, den er ikke tilfeldig.

Det har bare tatt tid, og det er tålmodigheten vi må etterstrebe. Ødegaard og Vetlesen er to eksempler. Det finnes flere, som Erik Botheim, som Leo Skiri Østigård som har vært et forsvars-talent i mange år - først nå, 22 år gammel, ser det ut til å ha løsnet, ved hjelp av tillit og tid, to undervurderte faktorer i en fotballspillers utvikling.

Og vi trenger ikke å glemme Markus Solbakken, som fort kan se ut som får et voldsomt løft etter overgangen til Viking, balltalentet og sønnen til landslagssjefen, der også utviklingen så ut til å ha stoppet litt.

Spørsmålet kan fort bli, hvis tålmodigheten også gjør unge Solbakken godt:

Tør landslagssjefen å ta ut sin egen sønn på landslaget?

PS! Ellers ved landslagsuttaket: Gledelig med tropp-comeback for Omar Elabdellaoui og Sander Berge, for begge blir det første gangen i en Ståle Solbakken-tropp.

Kampene spilles fredag 25. mars mot Slovakia og tirsdag 29. mars mot Armenia. Begge på Ullevaal.