FIASKOTAP: Det ble full fiasko for Juventus da Villareal vant komfortabelt på bortebane onsdag.

Juventus ute av Champions League etter fiaskotap på hjemmebane: − Vi må be om unnskyldning til fansen

(Juventus – Villareal 0–3 (1–4), Lille – Chelsea 1–2 (1–4)) 12 minutter med effektiv angrepsfotball, en porsjon forsvarstabber og to straffer sendte Juventus ut av Champions League. Chelsea er også videre tross busstur fra England til Frankrike.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi visste at vi kunne vinne her mot et stort lag på en flott stadion. Det var en tøff og jevn kamp, men når vi først kom foran var vi mer komfortable. Vi viste at vi alltid er i stand til å konkurrere med de beste på det høyeste nivået, uansett hvem som er på banen, sier Villareals Gerard Moreno til BT Sport.

Kampleder, Szymon Marciniak, måtte ut å sjekke med VAR da Villareals Francis Coquelin ble felt av Juventus’ Daniele Rugani etter 76 minutter.

Etter kun fire minutter på banen gikk Moreno frem til krittmerket for de gulkledde.

Spanjolen var sikker som banken, og sendte «den gule ubåten» i ledelsen.

– Jeg bommet faktisk på den siste straffen jeg tok i en kamp, ​​men alle hadde ryggen min og jeg visste at jeg kom til å score. Jeg var aldri i tvil, sier spissen.

Og vondt skulle bli til verre for «den gamle dame» da Pau Torres dukket opp på bakerste stolpe etter en corner og satte inn 2–0.

Info Disse er klare for kvartfinalene Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Atlético Madrid, Benfica, Villareal og Chelsea. Sammenlagtresultater, åttedelsfinalene: Liverpool – Inter 2–1 Real Madrid – PSG 3–2 Bayern München – RB Salzburg 8–2 Manchester City – Sporting CP 5–0 Ajax – Benfica 2–3 Manchester United – Atlético Madrid 1–2 Lille – Chelsea (1–4) Juventus-Villarreal (1–4) Vis mer

Kirsebæret på toppen av kransekaken kom for Villareal da Matthijs de Ligt lagde straffe idet han handset i forsøket på å blokkere et skudd.

Arnaut Danjuma gikk frem for å ta gjestenes andre straffespark, og satte inn spikeren i kisten.

– Følelsen er utrolig, jeg er bare overveldet av lykke. Jeg er alltid trygg på meg selv. Jeg jobber veldig hardt, og hvis du jobber hardt får du belønning for det. Jeg er veldig fornøyd med resultatet og nullen – det er en stor seier, sier nederlenderen til BT Sport.

– Jeg synes laget spilte bra i over 75 minutter. I annenomgang bestemte Villarreal seg for å bare forsvare, men de hadde en sjanse og de tok den. Fotball er slik: en sjanse kan endre alt, sier Juventur-trener Massimiliano Allegri til rettighetshaveren.

– Det er vanskelig å si noe etter et 3-0-tap. Jeg tror vi må bli bedre på å score mål når vi dominerer kamper som i kveld. Vi gjorde en ny feil etter deres første mål. Vi hadde fortsatt tid til å utligne og ta kampen til ekstraomganger, men vi gikk alle mann i angrep og da straffet de oss. Vi må be om unnskyldning til fansen og fortsette å jobbe hardt, sier Juventus-back Danilo.

Etter den overraskende seieren er det flere som har reagert i sosiale medier. Blant dem tidligere Premier League- og La Liga-profil Gary Lineker.

– Villareal har vunnet 3–0 i Juventus. Den «bakgårdsligaen» gjør det ikke så dårlig ... Igjen, skriver han på Twitter.

Sportsjournalist i The Times, Martyn Ziegler, har også sendt et stikk i retning Torino:

– Burde Villareal få lov til å ydmyke Juventus 3–0 i Torino? Det ville de nok ikke fått lov til i Superligaen.

Den største sportsavisen i Italia, La Gazzetta dello Sport, har heller ikke spart på kruttet i overskriften sin etter braktapet.

«Juventus: for noen idioter» pryder forsiden av nettavisen deres.

Derimot har den spanske avisen, Marca, en litt annen vinkling etter kampen:

«Villareal er en gigant i Europa» skriver de i overskriften sin.

Snudde kampen og avanserte til kvartfinalene

SATTE STRAFFEN: Burak Yilmaz satte straffen og sendte Lille i ledelsen mot Chelsea onsdag.

Etter 37 minutter med sjansefattig fotball ropte Lille-spillerne for hands på Jorginho etter en frisparksituasjon. Kampleder Davide Massa overså situasjonen først, før han måtte ut og sjekke med VAR.

Der konkluderte han med straffe, og Burak Yilmaz trådde frem til krittmerket. Tyrkeren var iskald og tok noen veldig trege skritt før han banket ballen til venstre for Edouard Mendy i Chelsea-buret.

Dermed var det kamp igjen for franskmennene.

Dessverre for hjemmepublikumet fikk drømmen om avansement seg et skudd i baugen rett før pause, da Christian Pulisic ble spilt fri av Jorginho, og feide ballen i det lengste hjørnet.

forrige

fullskjerm neste UTLIGNET: Christian Pulisic utlignet rett før pause for Chelsea, og sendte London-laget et steg nærmere kvartfinalene i Champions League. 1 av 2 Foto: Mark Pain / Pa Photos

Etter pausen var Lilles Xeka fryktelig nære å sende franskmennene i ledelsen igjen, da han headet ballen i stolpen.

Men der Lille fikk stang ut, fikk Chelsea stang inn. César Azpilicueta dukket opp på bakerste stolpe, på et nydelig innlegg fra Mason Mount, og mer eller mindre sikret avansementet for Chelsea – med kneet.

– Vi er veldig glade for å gå videre. Jeg bare stakk frem beinet også traff ballen kneet mitt, sier spanjolen med et stort smil om munnen i et intervju vist på TV 2 Play.

Kjenner på konsekvensene

De tilreisende gjestene fra London har nylig fått kjenne på konsekvensene av den russiske invasjonen av Ukraina.

Deres russiske eier, Roman Abramovitsj, har blitt sanksjonert av de britiske myndighetene, og klubben har fått en rekke restriksjoner.

Blant dem får Chelsea lov til å betale kostnader forbundet med reiser til og fra kamper, til maksimalt 20 000 pund (235.000 kroner) per kamp.

Det førte til at de måtte sette seg på bussen og kjøre i fire timer, istedenfor å fly, for å komme seg til onsdagens Champions League-oppgjør i Lille, Frankrike.