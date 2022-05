Dette betyr et kommersielt samarbeid.

STØTTE: José Mourinho og Roma har en kjent tilhenger i Måneskin-vokalist Damiano David

Måneskin-vokalist nervøs før Mourinhos skjebnekamp: − Svetter allerede

Måneskin-stjernen Damiano David er stor Roma-fan. Før den avgjørende semifinalen mot Leicester i Europa Conference League er nervene i spenn.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Damiano David er vokalist i Måneskin som vant Melodi Grand Prix i fjor og har siden blitt verdensstjerne. Måneskin kommer til Norge på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg i juli.

Italieneren er også fotballinteressert og tilhenger av José Mourinhos Roma, og har vært avbildet på Stadio Olimpico en rekke ganger denne sesongen.

Muligens vil han også være til stede torsdag kveld på returkampen av semifinalen mot Leicester i Europa Conference League. Stillingen er 1–1 fra første kamp og Olimpico er utsolgt nok en gang denne våren.

– Selvfølgelig er jeg spent, veldig spent. Jeg svetter allerede, sa Damiano David på gata tirsdag, i en video publisert av Vista.

Da Roma spilte mot Genoa i februar satt Måneskin-vokalisten sammen med sin bror Jacopo foran klubblegenden Francesco Totti. Damiano David sang ivrig med med skjerfet over hodet.

En felles kobling for Leicester- og Roma-fansen er treneren Claudio Ranieri. Han er fra den italienske hovedstaden og har trent klubben i flere perioder, men hans største bragd som manager er Premier League-tittelen med Leicester i 2016. Torsdag holder han med Roma.

– Beklager Leicester, men dette er mitt hjem, sier Ranieri til Gazzetta dello Sport.

Roma jakter sin første tittel siden cupgullet i 2008. I den andre semifinalen står det 3-2 til Feyenoord over Marseille før returen i Frankrike.

VGs tips: Roma - Leicester

* Europa Conference League, semifinale og andre kamp. 1-1 i første kamp og alt å spille for i kveld.

* Vi har fått en klar ide om at romerne tar denne turneringen på alvor nå som de har kommet så langt. 1-6-bortetapet for Bodø/Glimt virker veldig lenge siden. I Serie A har de gjort det såpass bra at de trolig vil sikre seg E-cupspill i neste sesong.

* Leicester har spart på kreftene i hjemlig Premier League nylig. For kun to av 12 siste oppnåelige poeng er sikret. Søndag røk laget 1-3 borte mot Tottenham.

* Vi likte hvordan Roma stod i mot i den første semifinalen, og deres gode hjemmeform uansett turnering (6-4-0) taler for seg.

* Vi tester hjemmeseier til 2,05 i odds. Spillestopp er kl. 20:59. Kampen vises på Viaplay og Vsport1.