BØTTELØFTER: Jürgen Klopp løfter Carabao Cup-trofeet etter en ellevill finale mot Chelsea. Liverpool vant på straffer.

Klopp om mulig kvadrupel: − Kan ikke tenke på det

Liverpool har vunnet ett trofé og kan fortsatt vinne tre til denne sesongen. Jürgen Klopp vil imidlertid ikke være med på noe kvadrupel-prat.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg kan ikke tenke på det. Jeg kan ikke tenke på hva vi kan vinne. Jeg er knapt nok smart nok til å konsentrere meg om én kamp, sier Liverpool-manageren – med glimt i øyet – på fredagens pressekonferanse.

Forrige helg løftet Liverpool Carabao Cup-trofeet etter en forrykende finale mot Chelsea. Nå nærmer sesonginnspurten seg, og Liverpool kjemper fortsatt på tre fronter:

De er seks poeng bak serieleder Manchester City i Premier League med én kamp mindre spilt. Manchester City har spilt 27 kamper, Liverpool 26. Det gjenstår med andre ord elleve kamper for de lyseblå, mens Liverpool har igjen 12.

De to topplagene skal i tillegg møtes på Etihad senere i sesongen.

I Champions League er de i førersetet i åttedelsfinalen mot Inter: Merseyside-klubben vant det første oppgjøret i Milano 2–0 og har et meget godt utgangspunkt før returoppgjøret på Anfield.

I FA-cupens kvartfinale har Klopp & co. – på papiret – fått en gunstig trekning. De møter enten Nottingham Forest eller Huddersfield.

– Jeg nyter situasjonen og posisjonen vi er i, men jeg nyter ikke spørsmålene om det fordi det høres ut som vi allerede har vunnet kampene. Taper vi imot West Ham sitter dere her og sier at tittelkampen er over. Jeg har ikke kapasitet til å tenke på alle disse scenarioene, sier Klopp.

– Og vi har så mange utfordringer i vente, sier han videre.

«Kvadrupelen» omfatter Premier League, Champions League, FA-cupen og Carabao Cup. Ingen Premier League-klubber har klart å vinne alle fire i en og samme sesong. Manchester United vant Premier League, Champions League og FA-cupen i 1998/99-sesongen, men i ligacupen ble de slått ut av Tottenham.

Også Manchester Citys kvadrupel-sjanser ble ødelagt av Tottenham, som slo dem ut av Champions League i kvartfinalen i 2018/19-sesongen.

