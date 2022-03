Dette betyr et kommersielt samarbeid.

FÅR HØRE DET: Jack Grealish.

United-legende fyrer løs mot City-stjerne: − Voks opp!

Roy Keane (50) rører litt i gryta før Manchester-derbyet, og kaller Jack Grealish (26) for «barnslig».

Publisert: Nå nettopp

Her er søndagens oddstips!

– Jeg vet ikke hva han holder på med utenfor banen, men det påvirker han som spiller. Det er på på tide å vokse opp, fyrer Roy Keane i ITV-studioet før Citys cupkamp mot Peterborough.

Jack Grealish kom til Manchester City fra Aston Villa før sesongen for smilende 100 millioner britiske pund.

Han har ikke klart å slå gjennom for fullt, og har bare scoret to mål i Premier League denne sesongen. I februar fikk han totalt 23 minutter på banen.

Daily Mail skriver at Grealish ble vraket til en kamp tidligere i år etter å ha møtt opp til treningsøkt i «ikke riktig tilstand».

De skriver videre at det også dukket opp en video av Grealish som blir nektet inngang på et utested i Manchester, mens trener Pep Guardiola kalte klippet for «misvisende».

– Det er nå det gjelder for ham, de neste par månedene. Det er nå du virkelig får testet deg som spiller. Han har hatt litt skader, og blitt kritisert for greiene utenfor banen, men det han må gjøre er å vokse opp for å få tilliten til Pep, sier Keane.

– Han har ikke fått den ennå, og det samme gjelder på landslaget med Gareth Southgate.

Her kan du spille på søndagens oddskamper!

Han svarte dog på tiltale etter Keane-kritikken tirsdag, og scoret i 2–0-seieren mot Peterborough.

Han tok ned en utsøkt langpasning fra Phil Foden med utsiden av høyrefoten, før han la ballen over på venstre, og vippet den forbi Peterborough-keeperen.

Det var hans første scoring siden 14. desember.

VG-tips: Man.City - Man.Utd.:

* Manchester City har nylig levert noen under pari-innsatser sett utfra deres egen høye standard. Brukte en time på å mørne formsvake Peterborough på tirsdag (2-0), og mot Everton stanget de lenge før de til slutt fikk lirket inn en scoring. I den kampen burde Everton ha fått et straffespark.

* I kampen før viste Tottenham hvordan City kan slås gjennom kompakt forsvar, overganger og aggressivitet i feltet (3-2). Det er bare for Manchester United å benytte den oppskriften på søndag.

* Gjestene har kun ett tap på 11 siste kamper hvis vi regner FA-cup-exiten for Middlesbrough som et nederlag (5-5-1). Utfordringen er at det blir litt for mange uavgjortkamper til at lagets 4.plass er særlig trygg.

* Trenden de siste årene i disse byderbyene er at bortelaget vinner - United har vunnet fire av fem siste på Etihad. Hjemmeodds til stusslige 1,35 styrer vi unna, men tester et uavgjortspill til 5,00 i odds. Spillestopp er kl. 17.25 og TV2 Sport Premium viser kampen.