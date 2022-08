Ten Hag får stryk etter ydmykelsen: − Altfor lite respekt for motstanderen

(Brentford – Manchester United 4–0) Erik ten Hag (52) har fått en grusom start som Manchester United-manager, og etter 0–4-tapet for Brentford får både han og spillerne det glatte lag.

Manchester United får kritikk på mange fronter etter det ydmykende tapet, blant annet for spillestilen der de prøvde å spille seg ut bakfra:

– Det er skremmende å se Manchester United. Ten Hag har en enorm jobb å gjøre, så må han også få litt stryk i dag. Han har altfor lite respekt for motstanderen, sier fotballekspert Eirik Bakke i Viaplay-studio.

ELENDIG ÅPNING: Manchester United er tabelljumbo i Premier League etter Erik ten Hags to første kamper.

– Inngangen til kampen med å spille seg ut bakfra slik er bare helt syk, sier kollega Sigrid Heien Hansen.

– Erik ten Hag må forstå at han ikke kan spille ut bakfra. De må kunne tilpasse seg, og de to første kampene har vist at det ikke er tilfellet, sier Matt Holland, som spilte over 200 Premier League-kamper, til VG.

– Vi visste at det høye presset burde påvirke dem og det gjorde det. Det er tydelig at når du jobber hardt, får du resultater, sier Brentford-spiss Ivan Toney etter kampen.

I serieåpningen tapte United 1–2 på hjemmebane for Brighton.

Brentford tok ledelsen ved Josh Da Silva allerede før ti minutter var passert lørdag kveld. Mathias Jensen, Ben Mee og Bryan Mbeumo sørget for at det sto 4–0 til pause.

– Det er helt sjokkerende. Det er ten Hags seriestart. Han har ingen bagasje. Det er hans epoke som tar til. Det burde være spillere som løper skjorten av seg, men i stedet er det sjokkerende dårlig. Det er så dårlig at jeg fatter ingenting, sier mangeårig Premier League-kommentator Øyvind Alsaker til VG.

– Det er fantastisk av Brentford, men Manchester United er ikke forberedt i det hele takk. De har alt for lite respekt for motstanderen. Brentford gjorde litt det samme mot Arsenal i serieåpningen forrige sesong, men dette er bare enda verre. Det store problemer i Manchester United. Det er et lag i krise, sier Bakke til VG.

NRKs legendariske kommentator Arne Scheie kaller kampen forferdelig og trist for alle United-supportere.

– Jeg skal ikke trekke linjene for langt, men i 1972 ble det managerbytte etter 0-5 mot Crystal Palace. Det forteller noe om situasjonen. Jeg sier ikke at det kommer til å skje nå, men dette er jo bare deprimerende. Så gode spillere skulle spilt på høyde, kanskje enda bedre enn Brentford. Trenden har vært der siden i fjor med tap etter tap på bortebane og langt fra Champions League-spill, sier Scheie til VG.

Frank O'Farrell ble ansatt som United-manager sommeren 1971, men fikk sparken 18 måneder senere da klubben lå tredje sist i desember. Vi må tilbake til 1921 for å finne sist gang en United-manager tapte i sine to første kamper ved roret. Sist gang Manchester United åpnet med to tap i Premier League, var i 1992/93-sesongen.

De to tapene mot Brighton og Brentford har gjort at Manchester United ligger helt sist på Premier League-tabellen med null poeng og en negativ målforskjell på fem.

– Det finnes ikke en større jobb i fotballverden enn å snu denne utgaven av Manchester United. Nå har de blitt pissa på av to gjennomsnittlige lag i Premier League. Brighton og Brentford er to gode lag med identitet, men det er lag som er på midten av tabellen og ned, sier Alsaker som slakter Manchester United-spillerne:

– Jeg har sagt det lenge. Det at Cristiano Ronaldo kom tilbake var en ulykke for den spillergruppen. Den spillergruppen som er der nå er den råtneste spillergruppen jeg har sett noen gang i engelsk fotball. I hvert fall i en toppklubb.

– Det så ut som en samlet gjeng sommeren for et år siden. Etter å ha blitt nummer to så det ut som en gjeng som hadde lyst til å jobbe sammen. Så kom Ronaldo og jeg tror det ødela mye av samholdet. Alle så hvordan det slo ut, og det har vært en nedadgående kurve hele veien. Så tenker jeg at ten Hag har den karismaen som skal til for å bygge det opp igjen. Det så bra ut i pre-season, men da alvoret kom så var det sjokkerende å se på. Jeg blir rett og slett målløs.

I neste kamp kommer Liverpool på besøk til Old Trafford. Det skjer ikke før mandag 22. august.

– Erik ten Hag må vente ni dager til neste kamp. Det ser jeg ikke på som positivt. Når du har hatt et mareritt som dette, er det bedre å komme ut igjen tirsdag onsdag, sier tidligere Manchester United-kaptein Gary Neville som Sky Sports-kommentator.