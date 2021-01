LEDER: Jordan Henderson har blitt en av Liverpools fremste ledere. Men han har ikke alltid hatt det enkelt. Foto: Justin Setterfield / POOL Getty

Jordan Henderson åpner opp: − Jeg var på et mørkt sted

Jordan Henderson (30) er elsket i Liverpool, men livet på Merseyside har ikke bestandig vært enkelt. I et intervju med The Guardian forteller han om den tøffe perioden og ønsket om å bytte ham bort.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her er mandagens oddstips!

Med kapteinsbindet rundt armen har Henderson vært med på å vinne både Champions League og Premier League med Liverpool. Jordan Henderson, Liverpools kaptein og midtbaneanker, har blitt en svært viktig del av seiersmaskinen til Jürgen Klopp.

Onsdag er det cirka 46 millioner i Vikinglotto-potten!

Men det har tatt tid for Henderson. Da han ble hentet fra Sunderland til Liverpool i 2011 ble han tidlig lansert som en arvtager for Steven Gerrard, men prestasjonene sto ikke i stil med forventningene.

– Det var en tøff periode, og jeg husker det veldig godt, sier Henderson i et intervju med The Guardian.

les også Seier for Solskjær og United – puster Liverpool i nakken

Han sikter til 2012, da Fulham ville hente ham til Craven Cottage. Daværende Liverpool-manager Brendan Rodgers ville bytte Henderson for å få Clint Dempsey til Anfield.

– Vi forberedte oss til en kamp mot Hearts på Anfield. Vi møttes som vanlig på hotellet, og så banket det på døren min og noen sa at manageren ville snakke med meg, forteller Henderson.

– Til Brendan Rodgers’ forsvar var det bare en samtale. Det var en mulighet jeg fikk, som jeg verken ville ha eller likte. Jeg følte at jeg fortsatt hadde mye å gi, men jeg var på et mørkt sted den gangen, sier kapteinen.

BØTTELØFTER: Jordan Henderson med Liverpools etterlengtede Premier League-trofe. Foto: PAUL ELLIS / X01348

Til 2015/16-sesongen ankom Jürgen Klopp, men det tok fortsatt tid før det løsnet for Henderson. Midtbanemannen var plaget av skader og gikk glipp av 19 kamper den sesongen.

– Men så, takket være Jürgen, begynte jeg å spille i en dypere rolle. Og det er hans fortjeneste, for jeg tror ikke det er mange andre som kunne se at jeg kunne løse den rollen. Det var perioder jeg ikke presterte godt nok, der man spurte seg om jeg var god nok. Men jeg hadde tro på treneren, jobbet hardt og ble mer voksen. Jeg er veldig glad for at jeg fikk muligheten for det har gjort at jeg har blitt bedre både defensivt og offensivt, sier Henderson.

les også Stjernegalleri på utgående kontrakt: Disse kan gå gratis i sommer

VGs tips: Liverpool vinner

Dette kan bli en svært artig kamp. Serieleder Liverpool tar turen til den engelske sørkysten for å møte et Southampton-lag som har begeistret denne sesongen.

Den siste tiden har det imidlertid lugget litt, og de har nå spilt fire kamper uten å gå seirende av banen. Tre av disse har imidlertid endt uavgjort. Til kampen mot serielederne mangler midtstopperen Jannik Vestergaard som er skadet. I tillegg er kantspiller Nathan Redmond usikker. Jürgen Klopp & co. kommer på sin side til denne kampen fra to strake uavgjort, mot West Brom og Newcastle. Spesielt i sistnevnte kamp sløste normalt effektive Liverpool voldsomt med sjansene. Men sjanser skaper de nok av, så det kan fort ha vært et arbeidsuhell.

Over 753 millioner er i Eurojackpot-potten fredag kveld!

Mot The Saints har de også en god rekke, og sist de avga poeng mot Southampton var i 2017. Sotons spillestil passer også Liverpool godt, i hvert fall nå som tekniker og boksåpner Thiago er tilbake. Fortsatt mangler fire forsvarsspillere og Diogo Jota (a), mens Naby Keïta er usikker.

Liverpool skal likevel ha nok kvalitet til å vinne, noe vi også tror de gjør. Spillestopp er klokken 20.55, og kampen vises på TV 2 Sport Premium.