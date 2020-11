GA STJERNEN JULING: Bayern München-stjernen David Alaba fikk merke møtet med sørlendingen Sondre Tronstad. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Norges nye yndling måtte ta grep: − Få vekk telefonen fort som f...!

Hyllestene haglet inn på telefonen til Sondre Tronstad (25). Til slutt fikk nødlandslagets sindige sørlending nok.

– Ser gjerne mer av Sondre Tronstad på landslaget, meldte TV 2-kommentator Kasper Wikestad på Twitter.

På VG-børsen ble han kåret til banens beste med 8 av 10. Dagbladet ga ham samme karakter.

– Jeg synes Sondre Tronstad har levert en søknad til å være med når samtlige spillere er tilgjengelige, sa tidligere landslagskaptein Brede Hangeland på TV 2.

– Han må være med i flere norske landslagstropper, sa hans ekspertkollega Jesper Mathisen.

– «Unsung hero». Han skal legge seg i kveld og være veldig, veldig stolt, sa landslagssjef Leif Gunnar Smerud til VG.

I løpet av 90 minutters spill i Wien gikk Vitesse-spilleren fra å være en forholdsvis ukjent midtbanekriger til å spille seg rett inn i hjertet til de 900.000 TV-seerne som på det meste fulgte nødlandslagets 1–1-kamp mot Østerrike onsdag i forrige uke.

Og mens avisene og sosiale medier flommet over av lovord, tikket den ene meldingen etter den andre inn på hovedpersonens telefon.

– Det var ganske mye etterpå. Jeg skal ikke legge skjul på det. Det var veldig mange inntrykk der og da, sier Tronstad til VG.

Ettersom en ny kamp, for Vitesse mot Groningen, ventet bare tre døgn senere, og at han er fast bestemt på at nødlandskampen ikke skal bli hans siste, bestemte 25-åringen seg for å ta grep.

– Det var veldig viktig for meg å beholde fokus. Ikke for mye snakk, ikke for mange intervjuer, ikke for mange samtaler med folk. Jeg måtte roe meg ned, så det jeg gjorde, var veldig bevisst. Jeg måtte legge vekk telefonen. Få vekk telefonen fort som faen!

VG ønsket å gjøre et intervju med Tronstad dagen etter landslagsdebuten, men da var beskjeden tydelig: «Fullt fokus og all energi på kamp til lørdag nå! Håper du forstår det! Du kan ringe søndag eller mandag!»

– Jeg var selvfølgelig opptatt av å vise takknemlighet for støtten og svare noen, men det viktigste var å koble av så raskt som mulig. Det er ekstremt viktig for meg å vise at jeg har lyst til å spille flere kamper for landslaget. Jeg kan ikke leve på denne rosen, jeg må komme meg videre, sier Tronstad.

Han lar seg ikke påvirke for mye av store anledninger. I Nederland har han glidd rett inn i topplaget Vitesse og blitt en nøkkelmann hos den nåværende andreplassen i Eredivisie. Mot Østerrike viste han ingen respekt for Bayern München-stjernen David Alaba.

Men det går an å vippe ham av pinnen. Det holder å kalle ham «pitbull», opplyser hans tidligere FK Haugesund-lagkamerat og nødlandslagskeeper Per Kristian Bråtveit.

– Han liker å erte meg litt. Han mener kanskje jeg er en liten pitbull fordi jeg løper og takler mye. Jeg blir litt irritert når jeg hører det kallenavnet, for jeg er litt mer enn bare en løper, jeg er god med ballen også, sier Tronstad og flirer.

Han var ikke så blid forrige søndag, da han måtte kaste seg i bilen og kjøre til flyplassen for å rekke samlingen med nødlandslaget.

– Jeg kom ut på veien og merket at det var ganske lang kø. Det sto helt stille. Jeg ble nervøs og stresset, men jeg rakk flyet så vidt det var, forteller den tidligere Start-spilleren.

Agenten Imad El Hammichi forteller at han fikk flere henvendelser fra nysgjerrige beilere som ville vite mer om Tronstad etter landslagsdebuten, men planen fremover er klar:

– Tronstad er Vitesse-spiller og kommer til å fortsette å utvikle seg der.

– Målet mitt er å prestere hver kamp, komme ut i Europa med Vitesse og gjøre meg fortjent til flere muligheter på landslaget, sier spilleren.

Publisert: 23.11.20 kl. 17:41