Maradona er død: Gråt i vei for ham, Argentina!

Av Leif Welhaven

MARADONA ER FOTBALL: Diego Maradona er død, 60 år gammel. Her under en trening med det argentinske landslaget i Skottland i 2008. Foto: SCOTT HEPPELL / AP

Som om ikke året 2020 var trist nok fra før, har mannen, myten og legenden Diego Armando Maradona forlatt oss. Makan til ikon kommer internasjonal fotball neppe til å oppleve igjen.

En eldre generasjon kan gjerne mene at Pélé var størst. For dagens unge er det nok Messi eller Ronaldo som rager høyest.

Men om vi legger alle bitene i puslespillet sammen, med sine forskjellige former og kanter, er det vanskelig å se at noen kan overgå det avtrykket den argentinske magikeren satte.

De åpenbare helseutfordringene tatt i betraktning, er det vel ingen stor overraskelse at Maradona ikke kom til å bli veldig gammel. Men jammen meg rakk han mye i løpet av de 60 årene han såvidt rakk å runde her på jorden.

Den mest sentrale delen av arven etter ballkunstneren er selvsagt alle de sportslige minnene. På sitt beste, som i deler av tiden i Napoli, utviklet Maradona en fotballetasje ragende over alt og alle, ikke minst gjennom de tekniske detaljene og svimmelhetsfremkallende driblekunstene.

Han ledet den syditalienske klubben til to Serie A-gull i tiden han var der (1984-91), og scoret 115 mål på 259 kamper. Om det noen gang er dekning for det litt slitte begrepet «klubblegende», må det være passende her. Men Maradona rakk også å sette spor etter seg i Argentina Juniors og Boca Juniors i hjemlandet tidlig i karrieren. Utenlands var han dessuten i Barcelona og Sevilla, før han returnerte til hjemlig fotball i 1993.

Det argentinske nasjonalikonet rakk å være med i fire verdensmesterskap, fra 1982 til 1994, og står igjen i bøkene med 34 mål på 91 landskamper.

Men det som virkelig gjør historien om Diego Armando Maradona til noe som savner sidestykke, er de kroniske kontrastene.

De store linjene handler om gategutten som slo seg opp så langt det er mulig å kunne komme, men som også gravde sine egne groper gang på gang. I det ene øyeblikket kunne Maradona fremstå umenneskelig, i det andre deprimerende menneskelig.

Denne situasjonen er en av de mest kjente i VM-historien. Sammen med det som skjedde senere i kampen mot England. Foto: UPI / PRESSENS BILD

Dette illustreres så tydelig gjennom det som skjedde mot England i VM i Mexico i 1986. Først så vi juksemakeren. Uttrykket «Guds hånd» er skrevet inn i historien, etter at dommer Ali bin Nasser ble lurt. Men Maradona hadde ikke vært Maradona om han ikke hadde fulgt opp med et dribleraid ingen adjektiver er sterke nok til å beskrive. Til slutt endte mesterskapet med at Argentina vant VM og Maradona hevet den gjeveste pokalen.

Men også andre eksempler dokumenterer Diegos dualisme. Som da han hadde bommet på straffe mot Jugoslavia i 1990-VM gjennom overdrevet arroganse, men i semfinalen fulgte opp med å sette et straffespark på samme vis.

Fire år senere ble Maradonas VM-exit av det nitriste slaget, da det ble funnet spor av efedrin i en dopingkontroll.

Etter karrieren har han i perioder slitt med personlige problemer, narkotika og overvekt, men kjærligheten fra folket og fansen har alltid vært til stede. Maradona rakk også å få med seg syv forskjellige trenerjobber, med tiden som landslagssjef for Argentina (2008-2010) som den mest profilerte. Æresbevisningene den 165 centimeter høye tryllekunstneren har mottatt, inkluderer Gullballen og tidenes sluttspillscoring i VM-historien, sistnevnte selvsagt for slalåmen engelskmenn for 34 år siden.

En hel fotballverden og befolkningen hjemme i Argentina har vel egentlig vært forberedt på det som nå skjedde. Men akkurat det gjør det ikke noe mindre uvirkelig trist at Maradona har gått over i historiebøkene, om enn aldri så mye med gullskrift.

Det er bare å slippe tårene løs nå. Samtidig som det må rettes en ydmyk takk for alt han skapte på en reise uten sidestykke.

Hvil i fred, kjære fotballgud.

Publisert: 25.11.20 kl. 19:12

