Kommentar

Lagerbäck var nødt til å stå frem her

Av Knut Espen Svegaarden

UENIGE: Landslagssjef Lars Lagerbäck (til venstre) har aldri opplevd en sånn type kritikk som kom fra Alexander Sørloth. Foto: Stian Lysberg Solum

Det er klokt av Lars Lagerbäck å fortelle sin versjon av en intern, og etter hans syn uvanlig, krangel i A-landslagstroppen. Det verste med slike saker er når de aldri blir ferdige. Da blir det til slutt gift. Og da overlever ikke alle.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er også klokt av den svenske landslagssjefen å innrømme at han selv gikk for langt da han svarte Alexander Sørloth unødvendig usaklig.

Og ikke minst virker det som Sørloth ikke hadde noe valg, annet enn å beklage overfor spillergruppen og landslagsledelsen, at kritikken utartet. Og at han hadde mye skyld i at saken eskalerte til høyder som - faktisk - er uvanlige innen lagidrett.

Som en tidligere landslagsspiller sa til meg nylig: «Det er bra at spillere engasjerer og involverer seg, og at de kommer med innspill. Men alle vet også at til slutt er det treneren som bestemmer hvordan laget skal spille, og alle vet hvilken rolle og ansvar de selv har.»

Media jobber alltid for å få vite hva som skjer på innsiden av idretten. Sånn har det alltid vært, og sånn vil det forbli. Rett og slett fordi media alltid vil jakte de tingene som naturlig nok ikke fortelles, sånn uten videre.

les også Lagerbäck om Sørloth-episoden: – Aldri vært i nærheten av dette

Så også i denne saken. Og jeg skjønner godt at landslagsledelsen, og mange andre av de involverte her, liker svært dårlig at dette kommer ut. Jeg vet at Lars Lagerbäck sterkt misliker at den norske lagoppstillingen lekkes til pressen før kamper, og at han har tatt opp dette.

På neste samling så kommer «muldvarp» og «lojalitet» til troppen og teamet garantert til å bli et tema. Lars Lagerbäck misliker sterkt at han må bruke tid på sånt, men nå blir det nødvendig å gjenta: Han kan ikke ha det sånn. Saker som denne kan ikke få dominere bildet av hvordan han er som landslagssjef. Han var nødt til å sette det berømte skapet på plass.

Samtidig: Nå bør det meste være ute, fra en krangel mellom landslagsledelsen og en spiller, som selv rutinerte spillere ikke hadde opplevd før. Og det kan komme noe godt ut av det.

Jeg har jobbet med det norske A-landslaget for herrer siden jeg flyttet til Oslo i 1985. 35 år i selskap med ni landslagssjefer og flere hundre spillere, vil alltid gi deg både triumfer og tragedier.

Det som står fram av oppsiktsvekkende, ikke-sportslige episoder er «Slagene i Drammen» fra 2003 og i La Baule under VM i Frankrike i 1998. Det var uheldige og vonde episoder som påvirket landslaget og alle rundt dem. Og det har vært lekkasjer fra situasjoner og saker som landslagsledelsen ikke ønsket at skulle komme fram.

Men en sak som denne, som kommer så langt at landslagssjefen i fotball føler at han er nødt til å fortelle media om interne og vanskelige saker, fordi saken har kommet ut av kontroll for han og folkene hans, det kan jeg ikke huske å ha opplevd tidligere. I så måte er denne saken unik.

Poenget er at Lagerbäck var nødt til å gjøre det, for å gjenopprette en slags kontroll. Utad kunne det fort virke som det var anarki på landslaget, at sjefen hadde mistet taket på en spillergruppe som, inntil kampen mot Serbia, virket svært harmonisk.

Nå har han fortalt sin versjon av det, hvordan han reagerte, hvorfor han reagerte og hvorfor dette ikke er bra. Alt handler til slutt om å få en avslutning på en sak, sånn at du ikke drar det med deg inn i det uendelige, at det ikke fortsetter med saker som denne. Gjør det det, blir det til slutt umulig å lede.

Saken vil nok bli et tema også rundt samlingen i november, i hvert fall i media. Og det vil naturlig nok være det første Lars Lagerbäck og teamet hans tar opp når troppen samles i Oslo mandag 9. november - slik at det ikke går ut over resten av samlingen, som inneholder to avgjørende bortekamper i Nations League.

Men presset har økt, både på ledelse og spillere: Vinner Norge Nations League så kan det fint hevdes at lufta ble renset og at det kom noe godt ut av denne saken.

Og omvendt...

Det er mye å spille for nå - for alle.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 22.10.20 kl. 12:52