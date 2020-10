GLIMT-BAUTA: Alfons Sampsted i duell med Milans Frank Kessié i Europa League-kvaliken sist måned. Foto: MATTEO BAZZI, ANSA

Glimt-spiller satt i karantene – mister toppkampen mot Molde

Bodø/Glimts islandske U21-landslagsback Alfons Sampsted (22) går glipp av lørdagens stormatch på Aker Stadion.

– Det stemmer at han er i karantene, forteller sportslig leder Aasmund Bjørkan til VG.

Sampsted spilte for det islandske U21-landslaget mot Luxembourg på tirsdag. Etter å ha kommet tilbake til Bodø sluttet han seg til Glimt-leiren før han deretter fikk beskjed om at en lagkamerat på Island hadde testet positivt for coronaviruset.

– Ja. Da Alfons kom hjem, ble han testet for corona. Da den var negativ, kom han inn igjen i vårt system. I det sekundet vi fikk beskjed om at det var noen som hadde testet positivt i den U21-gjengen, ble han sendt hjem, forteller Bjørkan.

– Gode erstattere

Sampsted har spilt samtlige 1800 minutter for Bodo/Glimt i nordlendingenes uhyre sterke 2020-sesong, som den eneste av lagets spillere. Han var også meget god i Europa League-kvalikoppgjøret borte mot italienske Milan.

Før lørdagens kveldskamp mot serietoer Molde har gultrøyene en ledelse på hele 18 poeng, med 10 runder igjen. Bjørkan er ikke bekymret for at han, trener Kjetil Knutsen og resten av laget må klare seg uten den islandske backen.

– Vi har gode erstattere. Så det går fint, sier han.

SER FREM TIL KAMP: Glimt-trener Kjetil Knutsen og assistent og sportslig leder Aasmund Bjørkan avbildet under en økt tidligere i år. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– En spennende kamp

Bjørkan forventer en underholdende match når avspark tas klokken 20.30 lørdag kveld.

– Det blir en veldig spennende kamp mot et bra Molde-lag. Vi fokuserer på oss selv og vår egen utvikling, at vi hele tiden skal gjøre gode prestasjoner, sier Glimt-lederen.

– Hvilket kampbilde ser du for deg?

– Det er to av de beste lagene i Eliteserien, to lag som ønsker å spille og angripe. Det har vært fine og underholdende kamper mellom Bodø/Glimt og Molde de siste årene, og det blir det helt sikkert i morgen også, sier Bjørkan.

VG har i skrivende stund ikke fått kontakt med Molde-trener Erling Moe.

