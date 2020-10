DUELLEN I DUELLEN: Marit Clausen (t.v.) i Rosenborg og Ajara Njoya i Vålerenga er årets storscorere i Toppserien. Foto: NTB

Storscorer-duell når Vålerenga og Rosenborg møtes i gullkamp

Vålerenga vs. Rosenborg. Større blir det ikke. Det er også en duell mellom toppseriens to toppscorere; Ajara Njoya (27) og Marit Clausen (24).

For mindre enn 10 minutter siden

Søndagens kamp kan bli helt avgjørende for hvor ligagullet til slutt ender. Derfor blir de to storscorerne - begge med ni mål - veldig viktige. Totalt har Vålerenga scoret 28 og Rosenborg 27 mål i årets liga.

– At Ajara Njoya er helt der oppe, var som forventet. Det er litt mer overraskende at Marit Clausen kjemper om toppscorertittelen - men heller ikke det er sjokkerende, sier NRK-eksperten Carl- Erik Torp.

– Njoya kom fra Sundsvall til Sandviken i 2018 - og så rett til Vålerenga året etter. Hun har noen ekstreme ferdigheter, ikke minst er hun veldig rask, sier eksperten.

– Clausen er en mer typisk spiss, et oppspillspunkt, målfarlig og en god avslutter.

Marit Clausen var spiss i barndommen, ble så omskolert til midtstopper som 14-åring, og det var der hun spilte i sin første periode i Trondheims-Ørn, nå Rosenborg.

Skader gjorde at hun trappet ned i moderklubben Ranheim fra 2018. I 2019 kom hun tilbake til toppserielaget. I mellomtiden hadde hun rukket å bli spiss igjen.

2019-sesongen ga ni ligamål på 19 kamper. Nå har hun ni mål på 14 seriekamper, men årets Toppserie-sesong blir altså kortere enn normalt. I fjor ble Sandvikens Kennya Cordner ligaens toppscorer med 17 mål, men var det altså 22 serierunder. I år blir det 18.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp holder Vålerenga som favoritt til gullet:

– Jeg sa det før sesongen, og jeg står på det også nå. Vålerenga ser mest stabile ut.

– Hva synes du om nivået blant de beste?

– Jeg synes ikke toppnivået er like bra som LSK hadde for et par år siden, men samtidig har det jevnet seg ut. De beste spillerne er fordelt over flere klubber.

VG- tips: Vålerenga-Rosenborg

* Toppkamp i Toppserien der Vålerenga og Avaldsnes leder med 31 poeng, RBK Kvinner har 30 og LSK Kvinner står med 28. Men merk deg at VIF og RBK Kvinner har spilt en kamp mindre.

* Nå ser det ut til at gullkampen først og fremst står mellom storbyene Oslo og Trondheim. VIF har kun røket én gang, mens trønderne er det eneste Toppserie-laget som ikke har tapt.

* Begge lag scorer rikelig, og er gjerrige bakover. VIF har vunnet fem av seks hjemmekamper, mens RBK står med 4-2-0 på fremmed bane. De er således best på akkurat de feltene. Vi forventer et oppgjør med nerve på søndag, og nevner at det endte 0-0 i omvendte møtet i august. Av de spillmuligheter som tilbys foreslår vi uavgjort i HUB-spillet.

Oddsen er 3,30, og spillefristen er søndag kl. 15.55 . Kampen ser du på NRK1.

Publisert: 18.10.20 kl. 13:13

