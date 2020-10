RESPEKT: Leeds-manager Marcelo Bielsa og Barry Douglas, som nå går på lån til Blackburn. Foto: NTB

Bielsa ber om unnskyldning til spilleren som må bort

Marcelo Bielsa (65) er ikke som fotballmanagere flest. Han gjør ting på sin måte. Nå ber han om unnskyldning til Barry Douglas (31) for at han ikke har fått det beste ut av spilleren.

Nå nettopp

Douglas kom til Leeds i 2018 fra mandagens motstander Wolverhampton. På deadline-dagen for overganger i England forsvant skotten på utlån til Blackburn (nivå to).

– Jeg blir veldig lei meg når han har forlatt laget, fordi han i løpet av de to årene han har vært sammen med oss, har bidratt betydelig. Han er en virkelig profesjonell og et meget respektert medlem i laget, sa Bielsa på sin pressekonferanse, gjengitt av Yorkshire Post.

Douglas ble et fjerdevalg på venstre backplass denne sesongen:

– På venstreback valgte jeg Stuart Dallas, Ezgjan Alioski og Leif Davis foran Douglas.

– Det er slike avgjørelser som jeg må ta. For meg har de vært veldig vanskelig. Douglas fortjente å spille for Leeds, og han ga alt for å oppnå dette. Jeg var ikke i stand til å hjelpe ham nok til at han kunne etablere seg i laget vårt.

– Til slutt var det en avgjørelse mellom meg, klubben og Douglas at han skulle gå til Blackburn. Jeg ønsker ham alt godt, for det fortjener han.

Bielsa trakk spesielt fram da en kneskadet Douglas spilte mot Millwall – fordi treneren hadde brukt opp alle byttene.

– Han hadde en kneskade i en halv time. Men han tenkte på laget foran seg selv.

Marcelo Bielsa hentet inn i alt syv spillere i overgangsvinduet. Hvor mange av dem som får sjansen mot Wolverhampton, er usikkert.

Spanjolene Diego Llorente og Rodrigo Moreno ble hentet for til sammen drøyt en halv milliard kroner, men Bielsa tenker fortsatt på hvordan han kan bruke dem best.

– Han er som disse bilelskerne som gjerne tar fra hverandre hele motoren for å finne en liten detalj som kan forbedres, og så setter den sammen igjen, skriver Yorkshire Post om Bielsa.

Leeds imponerte med å ta ett poeng mot Manchester City sist:

Ifølge lokalavisen sysler han blant annet med en tanke om å omskolere Llorente fra midtstopper til midtbaneanker.

Den siste tilveksten, brasilianske Raphinha fra franske Rennes, kan komme til å få sin debut mot Wolverhampton mandag kveld, skriver Yorkshire Post. Ifølge Bielsa er det mulig å bruke ham på begge kantene, men også som offensiv midtbane.

Publisert: 19.10.20 kl. 18:06

