RANGER: Lillestrøms Lars Ranger i duell med Haugesunds Kristoffer Velde på Åråsen søndag kveld. Foto: Fredrik Hagen

Ble nektet overgang til seriemesteren – nå imponerer han for LSK

LILLESTRØM/OSLO (VG) Lars Ranger (22) har etablert seg som en viktig brikke i LSK. Men historien kunne fort sett helt annerledes ut.

Publisert: Nå nettopp

I opptakten til sesongen var det knyttet store forventinger til Ranger, som har fått tillit fra start i alle de fem første serierundene for LSK. I mai skrev han ny kontrakt ut 2024.

Men man skal ikke veldig langt tilbake i tid før han selv ønsket seg vekk fra klubben. I 2019 var han utlånt til naboklubben Ull/Kisa. Der ble han viktigere enn mange hadde trodd. Og da fjorårets seriemester Bodø/Glimt viste sin interesse, var han angivelig ikke vond å be.

Lillestrøm ble i tillegg enig med Glimt om en overgang, men det var noe så sjeldent som at en låneklubb satte ned foten som sørget for at det ikke ble noe av.

Spilleren selv kom tilbake til LSK. Det angrer han nok neppe på i dag.

– Nå har jeg akkurat skrevet ny kontrakt og stortrives her. Det er ingen andre steder jeg heller vil være. Det er her jeg har hatt lyst til å spille og dette er noe jeg har kjempet hardt for. Nå har jeg endelig fått plass på laget, sier Lars Ranger til VG.

Lars Ranger spilte 13 kamper i OBOS-ligaen i fjor. I år har han startet alle fem i Eliteserien. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Fått vist seg frem

Den lokale unggutten er godt fornøyd med hvordan han har fått presentert seg i Eliteserien denne sesongen. Spesielt offensivt føler han at han har bidratt med det han kan.

– Jeg er tilfreds med hvordan ting har gått hittil i år. Det er selvfølgelig alltid enkeltsituasjoner man kunne ønske man løste annerledes, men kampene har vært fine for meg. Jeg har fått bidratt slik jeg vil, spesielt offensivt, sier Ranger til VG, som var fornøyd med at Geir Bakke valgte å flytte ham lenger fram i banen mot FKH.

Mot Haugesund fikk 22-åringen med en fortid i Gjerdrum og Ull/Kisa prøvd seg i en ny posisjon. Med Geir Bakkes trebackslinje, kreves det plutselig mye mer av den allerede offensivt anlagte høyrebacken.

– Jeg liker godt å være høyere i banen. Vi skaper mye og jeg har medspillere over alt, sier Ranger videre, som flere ganger var en trussel mot Haugesund-forsvaret.

Hellands advarsel

En av dem som allerede før sesongen hadde store forventninger til høyrebacken, var lagkamerat Pål André Helland. Den tidligere Rosenborg-spilleren kommer høyst sannsynlig til å dele side med Ranger denne sesongen. Mot Haugesund ble det et snaut kvarter på kantspilleren.

Han har likt det han har fått se av rekkekameraten hittil i sesongen.

– Man skulle nesten tro jeg hadde sett en fotballkamp eller to før jeg sa det jeg sa om ham. Lars er vanvittig spennende. Bare han blir like tøff i hodet i kamp som på trening, blir det kjedelig å være venstrekant på motsatt lag, sier Helland til VG.