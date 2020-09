SAMMEN: Ulrik Saltnes (t.v.) og Patrick Berg deler kapteinsansvaret. Her er de sammen med trener Kjetil Knutsen og Jens Petter Hauge (t.h.). Foto: Bjørn S. Delebekk

Bodø/Glimt forberedt på nivåsjokk i Milano: – Helt klart en reell frykt

MILANO (VG) Bodø/Glimt har feid over stort sett all motstand hjemme i Norge, men har aldri stått overfor en like stor utfordring som Milan på San Siro.

– Det går ikke an å være forberedt på noe man har gjort før. Det er helt klart en reell frykt å få sjokk og bli litt paralysert utpå der, sier Ulrik Saltnes på pressekonferansen dagen før kamp.

Etter å ha tuslet rundt på matta på San Siro, observert, fotografert og delt flittig i sosiale medier, kom Patrick Berg og Ulrik Saltnes tuslende på pressekonferansen dagen før stormøtet med Milan.

VG var sammen med Nettavisen de eneste til stede på presseseansen før torsdagens storkamp, som Bodø/Glimts trener betrakter som «noe nytt».

– Det er et nivå opp og det er noe med erfaring med Europa. Vi må ta læring fort. Det er kanskje det viktigste. Vi har kvalitetene, men det er kanskje intensiteten og kvaliteten til enkeltspillere man blir mest overrasket over, sier Knutsen.

Han er dermed forberedt på at Bodø/Glimt kan få seg et lite «sjokk».

– Når man går inn i kampen må man skjønne at listen ligger høyere, hvis ikke kan man få en sånn «oi». Det må vi løse som et lag, sier 51-åringen.

I sesongoppkjøringen var Sparta Praha det eneste utenlandske laget de rakk å møte før coronautbruddet spolerte de fleste planene.

Det ble isteden erstattet med to bortekamper mot topplag i Eliteserien. Dette blir imidlertid en helt ny erfaring.

– Nå får vi virkelig teste oss mentalt. Si at vi kommer utpå og får en negativ opplevelse de første minuttene, så tror jeg vi kan komme styrket ut av det som lag, sier Patrick Berg.

Det er ingen tvil om at oddsen ikke er på Bodø/Glimt sin side. Kjetil Knutsen mener at Milan igjen har et lag som lever opp til navnet. Likevel må spillerne ha troen på at et mirakel er mulig.

– Hadde vi ikke hadde hatt troen på et resultat hadde vi ikke trengt å møte opp, men vi være realistiske og si at de er store favoritter. De er et mye større lag med mye større spillere enn hva vi har, sier Saltnes.

Kjetil Knutsen har tidligere sagt at «de ikke ligger hjemme og skjelver i buksene», og understreker igjen at det handler om å være uredd.

– Enten vinner vi kampen eller så lærer vi, sier Knutsen.

– Det er ingenting som er farlig her. Vi spiller elleve mot elleve. Uansett kommer vi til å lære, sier han.

Mens Bodø/Glimt-spillerne ladet om med Play Station og kortspill isolert fra omverdenen i en egen etasje på et hotell, testet Milan-stopper Leo Duarte positivt på coronaviruset.

Kampdelegaten opplyste først at Milan-troppen har testet negativt og at kampen går som normalt, men med midtstopperne Alessio Romagnoli og Mateo Musacchio ute, bør Simon Kjær og Matteo Gabbia holde seg friske.

Noen timer senere bekreftet imidlertid Milan at også stjernen Zlatan Ibrahimovic har testet positivt.

En gladnyhet for Bodø/Glimt er at Kasper Junker er friskmeldt etter kneskaden og er tilgjengelig for kveldens kamp.

