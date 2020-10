LIGAMESTERE: Liverpools brasilianere Roberto Firmino (t.v.), Alisson Becker og Fabinho med trofeet. Foto: PHIL NOBLE / POOL

Premier League-klubber engstelige for å sende spillere til Sør-Amerika

Tre Liverpool-stjerner er blant Premier League-spillerne som neste uke trolig må reise til Sør-Amerika for å spille VM-kvalifisering.

Nå nettopp

Liverpool-trioen Alisson Becker, Roberto Firmino og Fabinho er alle tatt ut i Brasils tropp. Andre Premier League-spillere som er i troppen, er Thiago Silva (Chelsea), Richarlison (Everton) og Douglas Luiz (Aston Villa).

Premier League-klubbene er skeptiske til å la sine spillere dra til Sør-Amerika mens coronaen herjer. De skal ifølge New York Times ha kontaktet FIFA for hjelp, men at det internasjonale fotballforbundet vil tvinge klubbene til å frigi sine spillere.

For å minske faren for smitte, kommer klubbene trolig til å leie inn privatfly for å frakte spillerne over til Sør-Amerika, skriver The Mirror.

VM-kvalifiseringen i Sør-Amerika skulle opprinnelig ha startet i mars, men har blitt utsatt som følge av corona-smitten. Brasil skal møte Bolivia og Peru.

Ifølge New York Times har det vært protester fra både klubber og ligaer. Klubbene ønsker rett og slett ikke å slippe spillerne på lange reiser til andre kontinenter under pandemien - og uten at de selv har kontroll på alle smittetiltakene.

Brasil har i følge VGs coronaoversikt tredje flest bekreftede smittetilfeller i verden med 4,8 millioner. Bare USA og India har flere.

Liverpools assistenttrener Pep Lijnders sa på sin pressekonferanse onsdag at ukens andre møte med Arsenal vil bli annerledes enn mandagens kamp.

– Det blir en helt annen kamp, vinn eller forsvinn. Mikel har fått inn en klar identitet i Arsenal- laget. Den gjelder uansett om man bytter på laget, fastslo Klopps nederlandske assistent foran ligacup-kampen.

Da de møttes til ligakamp mandag, vant Liverpool 3–1 etter scoringer av Sadio Mane, Andy Robertson og nykommeren Diogo Jota.

Ifølge football.london kommer Arsenal-sjef Mikel Arteta til å gjøre store endringer på laget fra mandagens kamp. Blant annet er det mulig at den islandske keepernykommeren Rúnar Alex Rúnarsson vil få sjansen.

VG-tips: Liverpool-Arsenal

* Kampene kommer tett som hagl i høst. Det er ikke mer enn tre dager siden disse lagene møttes på Anfield - men da i ligaen. Høy energi og høyt press - det var blant hovedingrediensene i Liverpools fortjente 3-1-seier.

* Samtidig insisterte Arsenal - pussig nok - på å ofte spille seg ut fra forsvaret. Hvilket neppe var en veldig gode idé.

* Nå blir det ikke alle de samme spillerne som er med i kveld for noen av lagene. Her er det en god idé å sjekke lagoppstillingene i timen før avspark.

* Liverpool er per nå det beste laget. Men Liverpool har nedprioritert ligacupen i de siste årene. Begge lag scorer står til 1,40 i singleodds. Vi foreslår et uavgjort-spill til 3,70 i odds.

Spillestopp er kl. 20.40. Kampen ser du på Vsport1

Publisert: 01.10.20 kl. 19:16

