Glimt-treneren etter Zlatan-show: – Vi ligger ikke og skjelver om natten

(Milan-Bologna 2–0) Zlatan Ibrahimovic gikk inn i Serie A-sesongen med to scoringer og fantastiske detaljer. Bodø/Glimt har en mann de må stoppe torsdag.

– Det er viktig å understreke at vi ligger ikke og skjelver om natten. Vi gleder oss bare. Vi må frem med «kassen» mer enn noen gang i livet. Det skal være inngangen vår til denne kampen, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

Nordlendingene kommer til Milano med 20 strake kamper uten tap (18–2–0) i norsk serie og europaliga-kvalifiseringen. Etter 74 scoringer mot norsk og litauisk motstand får Glimt den ultimate testen.

Han heter Zlatan.

– Fyren blir 39 år om noen uker. Den scoringen var det vanvittig høyt nivå på, sier Knutsen etter å ha sett en kamp som sto i svenskens navn. Spissen som 3. oktober går inn i sitt 40. år var i sentrum for alt på Giuseppe Meazza mandag kveld. Knutsen er sikker på at Zlatan også er på plass torsdag.

– Han kommer til å spille, sier Glimt-treneren.

Etter en drøy halvtime kom den første scoringen. På en mektig heading på innlegget til den franske venstrebacken Theo Hernandez. Både Bologna-stopper Danilo og midtbanemannen Nicolas Dominguez gikk i været.

Men ble regelrett knust av Zlatan - som plasserte ballen kraftfullt inn i det venstre hjørnet til keeper Lukasz Skorupski. Svenskens 133. mål i den italienske toppdivisjonen.

DOBBEL ZLATAN: Det meste handlet om Zlatan Ibrahimovic i Milans Serie A-premiere. Her jubler han for kveldens første scoring. Foto: Antonio Calanni / AP

Milan satte Bologna - nummer 12 i Serie A sist sesong - under stort trykk. Ibrahimovic var i nærheten av scoring etter noen fantastiske detaljer tidlig i kampen. Han spilte seg fri med et hælspark, men skuddet gikk rett utenfor.

– Et imponerende godt lag. De står utrolig høyt i banen og presser. Det må være et av de aller, aller beste lagene i Europa League. Topp kvalitet i alle ledd, sier Knutsen og er foruten Zlatan spesielt imponert over franske Hernandez.

Fem minutter ut i 2. omgang kom scoring nummer to. Etter en VAR-sjekk pekte dommeren på straffemerket. Ibrahimovic hamret ballen opp i nettaket bak polakken i Bologna-buret.

Etter en drøy time kunne hattricket ha kommet. Men skuddet alene med Skorupski endte utenfor fra skrått hold.

Mot slutten avslørte Milan noen defensive svakheter. Men ble reddet av keeper Gianluigi Donnarumma og hans høyre stolpe før Bolognas Mitchell Dijks fikk sitt andre gule kort . Med utvisningen var spenningen over.

– De mistet litt fasongen mot slutten, sier Knutsen.

MIDTPUNKT: Zlatan Ibrahimovic feirer straffescoringen sammen med (fra venstre) Hakan Calhanoglu, Ante Rebic og Franck Kessie. Foto: Antonio Calanni / AP

Zlatan står i sentrum for det meste i Milan. Italia-comebacket har fungert noe nær perfekt og løftet klubben til 6. plass og Europa League-spill i sommer.

Denne sesongen har startet med tre scoringer mot Shamrock Rovers og Bologna. Torsdag venter Bodø/Glimt i 3. runde av Europa League-kvalifiseringen.

Tidlig i sommer skal det ha vært klart for storrengjøring i Milan. Sportssjef Zvonomir Boban fikk sparken. Tyske Ralf Rangnick skal ha vært tiltenkt trenerjobben. Den 62 år gamle tyskeren har trent RB Leipzig i to perioder og skulle etter sigende fornye Milan. Zlatan skal ikke ha vært i tyskerens planer.

Men Zlatan avsluttet sesongen med fem scoringer på de fire siste kampene. Dermed inngikk han ny kontrakt og trener Stefano Pioli beholdt jobben i Milan.

– Hvem er egentlig Ralf Rangnick? Jeg vet ikke en gang hvem han er, kommenterte comeback-spissen ifølge Aftonbladet.

Nå har den tyske treneren uttalt seg til Financial Times.

– Det handler ikke om at jeg ikke liker Zlatan. Hvor skulle jeg ikke det? I en alder av 38 år er han fortsatt i fantastisk form. Han kan fortsatt avgjøre kamper, sier Rangnick gjengitt av Fotball Italia.

– Men spørsmålet er hvor klubben vil? Hva er Milan? For meg var signeringen av Ibrahimovic en motsigelse.

Men den var ikke større enn at Zatan Ibrahimovic har snudd opp ned på det meste i Milan.

Motgang har blitt medgang.

Og nå venter Bodø/Glimt.

– For oss blir dette en vanvittig god referanse på hvor vi står. Vi skal forberede oss godt både på hvordan vi skal forsvare oss og angripe. Men det må være gjennom vår måte å spille fotball på, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen.

