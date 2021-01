TENKER: Pep Guardiola la om formasjonen da han byttet inn Aymeric Laporte og Ferran Torres. Da hadde hans nye system allerede sendt Manchester City Foto: LAURENCE GRIFFITHS / X01348

Slik har Guardiolas geniale grep gjort City «uslåelige»

Til tross for at hverken Gabriel Jesus eller Sergio Agüero banker inn mål på topp for Manchester City, har manager Pep Guardiola ingen planer om å hente en ny spiss. Isteden har de lyseblå blitt stadig større gullfavoritter med sitt nye system.

Både bookmakere, aviser og fotballeksperter virker å være samstemte i at Manchester City er den store favoritten til å vinne ligagullet.

«İlkay Gündoğans klasse gjør Manchester City til tittelfavoritter», skriver The Times-skribenten Henry Winter, mens Manchester Evening News skriver at «Manchester Uniteds villeste drømmer blir knust av Pep Guardiola».

– Med denne rytmen og disse kvalitetene kommer vi til å opprettholde nivået og ta enda flere seirer, advarer tomålsscorer Gündoğan etter tirsdagens 5–0-seier.

Nedsablingen av West Bromwich var Manchester Citys syvende strake seier i Premier League og nummer elleve i rekken i alle turneringer.

– Alle er solide. Denne måneden har vi disiplinen. Det er så bra. Måten vi angriper på, hvor alle er involvert i angrepet, spillet, skaper sjanser og prøver å score. Det er så viktig å være i boksen og skape sjanser, sier Guardiola etter maktdemonstrasjonen:

I seks av syv ligakamper siden Gabriel Jesus testet positivt for corona i desember, samt ligacupseieren mot Manchester United, har Guardiola benyttet seg av sitt nye system.

Istedenfor å bruke en klassisk spiss har han to «falske» spisser som faller dypere i banen og ofte tvinger motstandernes midtstoppere til å gå ut av posisjon.

– I dag møtte vi trolig det beste laget i England, sa Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

Allerede da varslet Pep Guardiola at Gündoğan en dag ville bekle rollen som ofte kalles «falsk nier».

– Guardiola er en av de fremste tenkerne i det siste tiårets fotball. Han har alltid ligget et steg foran alle andre i å løse det taktiske perspektivet som et løpende parti hurtigsjakk. Igjen er han nytenkende, så gjenstår det å se om det er genialt nok til å vinne trofeet, sier VGs fotballekspert Haakon Lunov.

Grafikk: www.sofascore.com

Mot West Bromwich måtte den spanske manageren klare seg uten stjernespilleren Kevin de Bruyne, men da tok İlkay Gündoğan ansvar i Manchester Citys avanserte spillesystem.

– Når han spiller i nærheten av sekstenmeteren har han timingen til å ankomme i riktig tid. Når han gjør det har han roen til å ta seg tid og gjøre riktig beslutning. Jeg er glad på hans vegne, han fortjener det beste, sier Guardiola, som har avfeid alle spekulasjoner om mulige spisskjøp.

På papiret er de lyseblå gjerne satt opp i en 4–3–3-formasjon, men spillernes gjennomsnittsposisjon på banen viser at det i realiteten er noe helt annet:

Bildene viser hvordan spillerne til Manchester City opptrer i angrep. Mot West Bromwich (det nederste bildet) endret de lyseblå etter hvert formasjonen, noe som gjør at bildet lyver litt.

Mot Manchester United derimot ser man at Riyad Mahrez (nr 26) og Kevin de Bruyne (nr 17) lå som to tilbaketrukne spisser, såkalte falske niere, noe Manchester City begynte å eksperimentere med i fjor.

– Vi brukte 15 minutter på det i morges. Det var alt, sa Kevin De Bruyne da Guardiola i januar i fjor dro frem grepet som overrasket journalister og eksperter:

I tillegg er det flere som har bitt seg merke i den nye rollen til høyreback João Cancelo. Istedenfor å ligge ute på linjen som backer vanligvis gjør, viser grafikken at portugiseren går inn i banen som en ekstra sentral midtbanespiller.

– Han spiller i én posisjon, han er komfortabel. Han har utrolige kvaliteter med ballen, fysikk og disiplin defensivt. Han har funnet seg veldig bra til rette i klubben vår, sier Guardiola om Cancelo.

Titter man på varmekartet til portugiseren, som viser posisjoneringen hans basert på hvor i banen han er mest involvert, skulle man ikke tro at han spiller back:

Den kjente fotballanalytikeren Michael Cox kaller rollen hans «en back-playmaker».

– João Cancelo er nok et fint eksempel på en veldig god spiller gjort enda bedre av Pep Guardiola. Han forbedrer omtrent alle spillere, skriver England-legenden Gary Lineker på Twitter.

Allerede i Barcelona-tiden begynte Pep Guardiola å eksperimentere med såkalte «inverterte backer», hvor backene altså går inn i banen.

– Han har denne evnen, en litt annerledes rolle i midten, hvor han er mye involvert. Jeg vet at han har kvalitetene, det er derfor jeg tok løpet, og ballen var perfekt. Han gjør det bra, alle gjør det bra, sier Gündoğan om Cancelo.