TOMMEL OPP FOR NATURGRESS: Erlend Hanstveit ga seg som Brann-spiller i 2015. Til høyre er han i aksjon i Gents blå drakt i 2010. Foto: NTB og AFP

NISO-lederen fikk «aha-opplevelse» av De Bruyne: − Det er ganske andre krav

Med 13 sesonger i Brann vet NISO-leder Erlend Hanstveit (40) det meste om dårlige treningsforhold. Men som spiller i Belgia lærte han å se annerledes på det.

Publisert: Nå nettopp

Etter at forslaget om å legge kunstgress på Brann stadion ble nedstemt av klubbens medlemmer denne uken, noe som igjen fikk trener Kåre Ingebrigtsen til å uttale at ambisjonene må justeres ned i 2021, slår Branns tidligere venstreback et nytt innlegg i debatten:

– Jeg fikk en «aha-opplevelse» da jeg spilte i Belgia. En realitetssjekk på hvordan banene er der ute og hva som kreves for å beherske fotball midtvinters i Europa. Det er ganske andre krav enn hva man har når man løper rundt på en plastgressmatte, sier Hanstveit, Gent-spiller fra 2009 til 2011.

Ti år senere er Hanstveit leder av spillerfagforeningen NISO (Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon) – som har et overordnet ønske om flest mulig naturgressbaner i toppfotballen.

Brann-ledelsens intense kunstgressønske for å bedre treningsforholdene fikk Hanstveit til å tenke på sin egen fortid som Belgia-proff, på samme tid som nasjonen hadde utbrudd av kommende fotballstjerner.

– Dette var jo starten på «den gylne generasjonen», og Kevin De Bruyne og Romelu Lukaku var unggutter som sprang rundt på det som minnet om en potetåker. Det var ikke et knyst. Det var bare å gjøre jobben. De var akkurat like gode på en humpete gressbane i februar som på en strøken matte i mai. Håndterte du ikke det, så var du ikke en toppspiller i Belgia på den tiden, minnes Hanstveit.

Han uttrykker bekymring for at Eliteserien blir det han kaller en «plastgressliga» og mener alle i norsk fotball bør tenke over hva slags fotballspillertyper man utdanner i Norge.

– I ønsket om å knipe marginer ved å se på treningsforhold, så tror jeg at hvis vi ser ut av landet og ser på europeiske baner nå, så er det ikke på noen måte biljardunderlag. Det er ikke strøkne gressmatter. Fotballen som foregår der ute er ikke så strømlinjeformet som vi kanskje tror den er, mener Hanstveit.

Han var selv på Brann-laget da klubben vant seriegull i 2007. Da trente laget også som oftest på feltet på Nymark ved siden av Brann stadion på de samme banene som Brann-ledelsen mener er for dårlig nå.

– Det har alltid vært så som så i Bergen. Det året vi tok seriegull var det iallfall en regnrekord av noe slag, sier Hanstveit – og har helt rett: Bergens Tidende fastslo i februar 2008 at året før kom det 30 prosent mer nedbør enn vanlig.