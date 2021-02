FÅR IKKE VILJEN SIN: Branns daglige leder Vibeke Johannesen har snakket varmt om Foto: Hallgeir Vågenes

Brann-medlemmene veltet forslaget om kunstgress på Brann stadion

Naturgressforkjemperne sto i kø på den digitale talerstolen under Branns ekstraordinære årsmøte – og åpenbart fikk de med seg flertallet. Dermed beholder Brann naturgresset på Stadion.

237 tellende stemmer ble talt opp, 130 stemte mot styrets forslag, mens 107 stemte for. Det betyr intet kunstgress på Brann stadion – i strid med de fleste forhåndstipsene.

Dermed får det 102 år gamle underlaget videre liv. Men det er stikk i strid med de Branns styre, administrasjon og sportslige ledelse ønsker: De mener treningsforholdene på naturgressbanene på Nymark-anlegget utenfor Brann stadion er ikke gode nok.

Det er hele årsaken til kunstgressdebatten, som har tatt av i Bergen etter at BA gjorde planene kjent tidlig i januar.

– Dette er kjekt! Utrolig flott nyhet. Nå håper jeg at vi kan rette blikket videre, og at alle kan dra i samme retning. Det er fint å se at så mange engasjerer seg i klubben. Det er en av klubbens flotteste verdier. Det er også flott at en av landets viktigste og fineste gressmatter blir værende, sier Brann-supporter Gjert Moldestad til VG.

Han var en av flere som tok ordet på det ekstraordinære årsmøtet og mente Branns saksbehandling fremsto som hastverksarbeid. Opprinnelig kunne Brann-styret alene stå for avgjørelsen, men et press og misnøye i retning klubbens ledelse førte til at det ble avholdt ekstraordinært årsmøte – utelukkende for å si ja eller nei til kunstgress.

