EUROPA NESTE: Moldes tre treningskamper før Europa League vises på VG+. Foto: Neil Hall / EPA

VG+ viser Moldes treningskamper mot Brann og RBK

VG har sikret seg rettigheter til å vise Moldes tre oppkjøringskamper før Europa League-duellen mot Hoffenheim i Februar. Blant dem er storoppgjørene mot Brann og Rosenborg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Moldes Europa League-innsats i høst ble belønnet med avansement til 16-delsfinalen i Europa Legaue hvor romsdalingene møter tyske Hoffeinheim 18. og 25. februar. Før det skal laget spille tre treningskamper som alle vises på VG+:

– Vi er strålende fornøyde med å ha inngått en avtale med Molde om å følge laget i oppkjøringen til møtene med Hoffenheim. VG+ hadde også rettighetene da Molde spilte kvalifisering til Champions League i sommer, og er veldig glade for at vi igjen kan vise ikke bare én, men flere av Norges største klubber gjennom denne avtalen, sier rettighetssjef i VG, Aslân Farshchian.

Da Molde prøvde å kvalifisere seg til Champions League gikk lyset på Aker Stadion:

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Kampene sendes i samarbeid med Romsdals Budstikke og blir tilgjengelige for alle med abonnement på VG+. Trykk her for å se alle kommende kamper som sendes på VG+.