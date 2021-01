Spanske storaviser: Ødegaard vil bli leid ut

Martin Ødegaard (22) er ikke en del av Real Madrids tropp til onsdagens cupkamp mot Alcoyano. Spanske storaviser melder nå at Ødegaard har bedt om et utlån.

De spanske mediene Marca og AS skriver tirsdag kveld at Martin Ødegaard ønsker å bli leid ut.

– Han ønsker å dra. Han ser ingen fremtid i Madrid for øyeblikket. Men det vil bli et utlån, for han ønsker å fortsette i Madrid, sier Marca-journalist José Félix Díaz til VG tirsdag.

Diáz forteller videre om saken han skrev for en ukes tid siden om Ødegaard som ønsket å finne en løsning på dette, men at Zinedine Zidane da stanset det hele på grunn av at han ikke ønsket å miste 22-åringen.

AS skriver også at Ødegaards fravær i onsdagens tropp ikke skyldes skade.

– Nå har situasjonen endret seg fordi han heller ikke fikk spille i supercupen. Han insisterte på nytt og nå vil de la ham dra. Ingenting er bestemt ennå, de leter fortsatt, forteller Díaz.

Nordmannen ble avbildet på trening med Real Madrid tidligere tirsdag.

– Det er en totalt uventet avgjørelse. Det finnes ingen info om at han er skadet, og dette var en kamp man forventet at Ødegaard skulle spille, forteller Marca-journalist Miguel Angel Lara til VG.

I AKSJON: Dette var forrige gang Martin Ødegaard var i aksjon for Real Madrid. Dette er fra kampen mot Celta Vigo 2. januar. Foto: Manu Fernandez / AP

Ødegaard spilte fem minutter mot Celta de Vigo 2. januar. Sist gang midtbanespilleren hadde spilletid før det var 1. desember. Da valgte Zinedine Zidane å ta av Ødegaard på sitt første bytte etter 77 minutters spill. Den kampen tapte Real Madrid 2–0 for Sjakhtar.

– Nå er det tydelig at noe skjer med Ødegaard. Det er en alarmerende situasjon som mange i klubben ikke forstår. Han har gått fra å være en av ligaens beste spillere til ikke en gang å spille i cupen. Det er et mysterium, forteller Lara.

– Du sier at det er tydelig at noe skjer. Mener du med det at han kan bli lånt ut i januar?

– Jeg trodde ikke det, men dette gjør meg veldig usikker.

Journalist i spanske Cadena Cope, Miguel Angel Diaz, forteller at de har vært i dialog med klubben om vrakingen.

– Klubben har sagt til oss at det er en teknisk avgjørelse. Han er ikke skadet, og vi har fått beskjed om at vi kan spørre Zidane om det etter kampen i morgen, forteller han til VG.

VG var senere i kontakt med klubbens pressesjef, Carlos Garbajosa, og han bekreftet da at det vil bli mulighet for å stille Zidane spørsmål om Ødegaards situasjon etter onsdagens cupkamp.

I forkant av Real Madrids semifinale mot Athletic Club forrige uke fikk Real Madrid-treneren spørsmål om nordmannen.

– Han har ikke spilt mye den siste tiden, men han må fortsette å jobbe hardt. Han vil få minutter, sa Zidane om situasjonen til Ødegaard.

Ekspert i Viasat, Petter Veland, ble sjokkert da han så troppen som ble publisert. Han vet ikke helt hva han skal håpe årsaken til Ødegaards fravær er.

– Om det er en skade, så vil det bety at det er en ny skade. Det vil ikke være heldig. Men om han rett og slett bare er vraket så begynner jeg å telle dager igjen av overgangsvinduet.

Også journalist i den spanske tv-kanalen La Sexta, José Luis Sánchez, forteller at han er overrasket over vrakingen.

– Zidane ba om at utlånet hans hos Real Sociedad ble avbrutt fordi han så for seg at han kunne tilføre laget mye, men realiteten er noe annet. Det er uforståelig at det store gjennombruddet i forrige sesongs La Liga ikke har en ledende rolle i et Real Madrid som trenger oksygen og frisk luft.

Landslagssjef Ståle Solbakken forteller til VG at de ikke har mottatt skadenytt fra Real Madrid.

VG har ved gjentatte forsøk prøvd å komme i kontakt med Ødegaards agent, Bjørn Tore Kvarme, men har foreløpig ikke lyktes med det.