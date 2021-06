Kommentar

Vi gråter litt for Emil

Av Trond Johannessen

GOD KLEM: Andrej Sjevtsjenko omfavner Emil Forsberg etter at det hele er over. Foto: LEE SMITH / X03806

GLASGOW (VG) (Sverige – Ukraina 1–2 eeo) Dramaet er over, Andrej Sjevtsjenko deler ut en klem og man ser at den oser av respekt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Sverige er ute av EM, Ukraina er videre og på et ganske folketomt Hampden Park hadde Sjevtsjenko sett det samme som alle andre: Emil Forsberg herjet med hans menn og var centimeter unna scoringen som kunne sendt Sverige til kvartfinalen.

Forsberg traff mål, han traff stolpen, han traff tverrliggeren, han traff med driblinger og pasninger, men så bommet den svenske markeringen på overtid av ekstraomgangene.

Ti tapre svenske menn hadde stått imot det ukrainske presset i drøyt 20 minutter, siden Marcus Danielson ble utvist. Det var bare at par innlegg til som skulle ryddes unna, det tikket mot straffesparkkonkurranse, men det straffer seg å slippe til Oleksandr Zintsjenkos venstrebein. Manchester City-stjernen pisket inn ballen som Artem Dovbyk vakkert styrte i mål.

Over. Tack och adjö. Ingen tur til Roma for å møte England. Hjem til Göteborg for å pakke sammen sakene. Rått og brutalt.

Sverige skulle rappe seieren igjen, det gjør de bedre enn de fleste, isteden var det de som ble frastjålet kvartfinaleplassen og Sjevtsjenko, nasjonalhelten, som kan stå sammen med spillere og supportere og synge så høyt han kan: Uk-ra-ina, Uk-ra-ina.

Fotball-EM vil ikke savne svenskene, men vi gråter litt for at Emil Forsberg er borte. Har noen spiller betydd mer for laget sitt i dette mesterskapet? Tvilsomt.

For en trollgubbe. Forsberg har båret et helt landslag. Det var bare å gi nummer 10 ballen. Det skjedde noe hver gang: Smartness, deilig teknikk, lynkjappe, myke vendinger på små flater – og oppå alt dette er det bare Cristiano Ronaldo som har scoret flere enn Forsbergs fire mål i turneringen.

Han mener selv han var bedre i innebandy og drev aktivt med begge idrettene til han var 17. 12 år senere har han drevet sin egen idrett i EM.

FORTVILER: Emil Forsberg og Sverige må innse at denne mesterskapssommeren er over. Foto: LEE SMITH / X03806

Men det var først en annen stjerne, Manchester Citys Oleksandr Zintsjenko, som presset inn 1–0 for Ukraina. Sverige var rystet, men Sverige kommer alltid tilbake og rett før pause hamret Emil Forsberg inn utligningen. Det svenske laget hadde litt flere offensive kombinasjoner, litt mer å by på, enn tidligere i EM.

Men denne gangen hadde de ikke marginene med seg. Forsberg var så nær da kampen sto og vippet, og kamper som står og vipper pleier å ende godt for Sverige: 0–0 mot Spania som hadde ballen hele tiden, knepne seire over Slovakia og Polen.

Sverige hadde god kontroll helt til Marcus Danielson mistet kontrollen på sin høyrefot i første ekstraomgang. Utvisningen er klar etter regelverket, samtidig føles det som en kinkig oppgave for den svenske forsvareren å stoppe bevegelsen etter at han sparker bort ballen.

Knottene hans treffer kneet til den fremadstormende Artem Besjedin. På stillbilder og i sakte film ser det ekkelt ut, det fremstår som en skrekktakling, men det var jo knapt nok en takling. Det var mest en klarering og lærdommen får være at slik får man ikke lov til å klarere ballen.

I GLASGOW: Trond Johannessen.

Det røde kortet senket de gule og blå, og svenskene føler at de forlater EM med halvgjort jobb. De vant sin gruppe, med Spania som en av motstanderne, meget sterkt. Akkurat som I VM for tre år siden, da de vant sin gruppe med Tyskland og Mexico blant motstanderne.

Den gangen ble det kvartfinale og tap mot England.

Nå kunne det blitt kvartfinale igjen, men da hadde det nok blitt tap for England igjen også.

For Sverige har et slags maksnivå. Skal de bli enda bedre, drømme om å bli en tittelutfordrer, må det utvikles et mer raffinert offensivt spill. Det vil i så fall gå på bekostning av 4–4–2-organiseringen som alltid får dem et stykke av gårde.

Så stopper det. Dit, men ikke lenger.

Det er grenser for hvor mye Emil Forsberg kan utrette.