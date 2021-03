Kommentar

UEFAs utidige tilskuerpress

Av Leif Welhaven

Slik så det ut da Portugal vant EM i 2016. Hvordan blir det til sommeren? Foto: Bjørn S. Delebekk

Det er lov til å drømme om at EM i fotball blir en trygg folkefest. Men det er helt uakseptabelt å forsøke å presse vertsbyer til å slippe inn publikum.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) hadde i fjor ikke noe annet valg enn å utsette europamesterskapet i fotball for herrer. Coronapandemien hadde sørget for det uansett. Men situasjonen ble enda vanskeligere av at arrangementet var planlagt i 12 byer og i like mange land, med all den mobiliteten det ville medført.

les også Vil ikke be om «nabotrening» : – Et provoserende spørsmål

Ett år senere er denne spredningen fortsatt planen, og UEFA er soleklare på at nå blir det EM. Det store spørsmålet er hva slags mesterskap det er mulig å arrangere om bare noen måneder.

Her har det nå oppstått en temmelig spesiell situasjon, der det er grunn til å sette spørsmålstegn ved gangsynet til UEFA-president Alexander Ceferin.

I en svært uforutsigbar situasjon velger han å legge det som ikke kan oppfattes som noe annet enn et utidig press på arrangørbyene.

Tema: Ceferin vil for alt i verden åpne opp for tilskuere til sommeren.

les også D-dag for håndballsesongen neste uke: – Alle har behov for avklaring

Alle fotballhjerter vil jo være enige om at i en optimal verden er liv på tribunene en sentral ingrediens i et mesterskap av denne størrelsen. Men det store problemet er at verden er så suboptimal for øyeblikket.

Det er umulig å si sikkert hvordan kampen mot en uforutsigbar virusfiende vil forløpe fremover. Men av en eller annen grunn mener UEFA at det allerede nå kan kategorisk slås fast at et tilskuerfritt EM er uaktuelt.

Har Ceferin en helt spesiell covid-kunnskap – eller synske egenskaper av noe slag om virusets videre vei?

les også Idretten og frivilligheten fikk 2,1 Raja-milliarder – RBK fikk mest i Eliteserien

Innen 7. april må vertsbyene legge en gjennomføringsplan på bordet, og 20. april skal UEFA-kongressen banke gjennom opplegget. Det er faktisk ikke så lenge til – i en tid med store mutantproblemer.

Det som er særlig urovekkende her, er hvordan UEFA-toppen bruker det som fremstår som en dårlig skjult trussel overfor arrangører.

«Hver vert må garantere at det blir fans på deres kamper», sier Ceferin til en kroatisk avis. Ifølge tysk presse er det bekreftet at sitatet stemmer, men UEFA presiserer at det ikke er automatikk i å fjerne noen.

les også OL-håp rammet av nye tiltak: – Det blir så dumt

Uansett er dette en fotballpolitisk maktbruk som fremstår lite fair overfor byer som forbereder seg på å prøve å gjennomføre forpliktelser under krevende omstendigheter.

München-ordføreren er spot on når han fastslått at det «er rett og slett ikke mulig på dette tidspunkt å komme med en uttalelse om coronapandemien vil tillate tilskuere i juni eller ei».

Forhåpentligvis vil vaksineringstakten frem til sommeren gjøre arrangørene godt rustet. Men både her og hva gjelder mutasjonsproblematikk havner arrangørbyer fort i en kjempeskvis hvis de føler seg presset til å love UEFA noe de ikke aner om kan holdes, av frykt for å bli fratatt kamper av noen med større vilje til å gamble.

les også Sergio Ramos kysset og scoret: Ville ikke av banen

I Storbritannia er som kjent den ene siden av covid-krisen at dødstallene har vært forferdelig høye. Den andre er at øyriket har kommet veldig langt i vaksineringen sammenholdt med de fleste andre nasjoner.

Semifinalene og finalen skal som kjent spilles på Wembley 6., 7., og 11. Juli – og britene er optimistiske med tanke på at det kan skje med publikum på plass. Dessuten er et av temaene som har vært oppe om Storbritannia bør overta flere kamper.

les også Zlatan gjør Sverige-comeback: – Gud er tilbake

Men inntil videre kjemper UEFA for å holde på «Europa rundt»-ideen, selv med den ekstra risikoen dette kan medføre, sammenholdt med å ha mesterskapet samlet.

Tiden vil vise hvordan det hele ender, og det avhenger av mange faktorer helt utenfor fotballtoppenes kontroll. Akkurat det tilsier at UEFA burde vært hakket mer ydmyke i tilnærmingen.

PS. Mesterskapet skal etter planen avvikles i Roma (Italia), Baku (Aserbajdsjan), København (Danmark), St. Petersburg (Russland), Amsterdam (Nederland), Bucuresti (Romania), London (England), Glasgow (Skottland), Bilbao (Spania), Dublin (Irland), München (Tyskland) og Budapest (Ungarn). Semifinaler og finale skal spilles på Wembley i London.