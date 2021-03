Nærmer seg legendarisk rekord: − Laget er nøkkelen

(Bayern München - Stuttgart 4–0) Robert Lewandowski (32) scoret hattrick og nærmer seg Gerd Müller sin scoringsrekord fra 1971/72.

– Han har et fantastisk lag rundt seg. Laget er nøkkelen til å slå en rekord som dette fra Gerd Müller, sier Bayern-legende Lothar Matthäus under et pressetreff tidligere i sesongen.

Lewandowski har scoret 35 mål på 26 kamper i Bundesliga denne sesongen. Det er fem mål bak scoringsrekorden til Gerd Müller fra 1971/72-sesongen, med åtte kamper igjen.

– Han vil slå rekorden, jeg er sikker på det, sier Matthäus.

Bayern München knuste Stuttgart 4–0, selv med en mann mindre fra 12 minutter spilt. Alphonso Davies fikk rødt kort, men Lewandowski scoret mål nummer én, tre og fire og sikret seg hattricket sitt. Serge Gnabry scoret det andre målet.

De leder nå den tyske ligaen med fire poeng foran RB Leipzig. Lewandowski står for 35 av Bayern sine 78 mål denne sesongen.

– Den mannen er «galen». Han er «galen», sa Erling Braut Haaland om den polske målmaskinen i et intervju med V Sport tidligere i sesongen.

– Jeg spiller kamp, og jeg scoret ett mål. Ett mål nærmere å ta ham igjen, tenker jeg - og så scorer han hattrick som det er daglige greier. Det er så gale det han holder på med, sier Haaland.

HATTRICK: Her scorer Lewandowski 4–0 målet mot Stuttgart og sikrer hattricket sitt. Foto: LUKAS BARTH-TUTTAS / EPA

Polakken har et scoringssnitt på 1,34 mål per kamp i ligaen denne sesongen.

– Hvis noen kan slå den, er det ham, sier Bayern München-trener Hansi Flick.

Lewandowski ligger an til å bli toppscorer i Bundesliga for fjerde år på rad. I fjor scoret han 34 mål i ligaen.

– Jeg gikk glipp av tre kamper i fjor. Hvem vet hva jeg kunne ha oppnådd hvis jeg ikke gjorde det?, sier Lewandowski.

De regjerende tyske mesterne har allerede vunnet VM for klubblag denne sesongen og er videre til kvartfinalen i Champions League hvor de skal møte Paris St. Germain.

Bayern München har igjen fire hjemmekamper på de åtte siste, hvor av tittelutfordrer RB Leipzig er neste motstander ut for Lewandowski og co.

