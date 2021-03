GA KLAR BESKJED: Erling Moe måtte gi spillerne sine en skikkelig vekker under mandagens treningsøkt. Foto: Per Lianes

Molde-sjefen tordnet mot spillerne: − Det skal faen ikke skje!

MARBELLA (VG) Tre dager før returkampen mot Granada fikk Molde-spillerne ettertrykkelig høre det av trener Erling Moe (50).

Stekende sol, over 20 grader og en perfekt klipt gressbane omkranset av luksusboliger i fjellene; det var idylliske forhold da Molde trente i Sør-Spania mandag formiddag, men nåde den som trodde dette var en ferie.

For etter en slapp start på treningsøkten fikk Moe nok. Molde-treneren samlet spillerne sine i en sirkel midt på gresset. De høylytte beskjedene han kom med, tre dager før Europa League-åttedelsfinalen mot Granada der Molde skal forsøke å hente inn 0-2-tapet fra første kamp, var kraftig kost:

– Fall nå til helvete av, gaulet Moe, en referanse til Moldes første baklengsmål mot Granada, da stopperparet Stian Gregersen og Sheriff Sinyan feilberegnet en langpasning fra den spanske keeperen og slapp inn et unødvendig mål.

– Det skal faen ikke skje igjen, fortsatte en opprørt Moe.

– Skal vi være med her, må vi våkne opp, ropte han også under skyllebøtten til spillerne.

Noen trenere har for vane å ta i bruk både hevet stemme og fargerikt språk med jevne mellomrom. Det gjelder ikke Erling Moe.

– Det er ikke ofte han gjør det. Når han først snakker sånn til oss, da skjønner man at det er ordentlig seriøst, sier høyreback Marcus Holmgren Pedersen til VG.

– Vi er såpass heldig at vi har en veldig sterk indre justis i gruppen. Vi har spillere som tar tak i ting når det ikke er godt nok, og av å til må vi i trenerapparatet gjøre det. Heldigvis slipper vi å gjøre det hver dag, sier Moe til VG.

– Hva var du misfornøyd med nå?

– Kvaliteten på både bevegelser, pasninger, tempo. Vi har ligget nede her i nesten fem uker. Det har vært fantastisk til nå, men vi må prøve å holde det oppe de siste to dagene.

– «Fall nå til helvete av» var vel en referanse til det første målet mot Granada?

– Det kan nok henge litt sammen. Vi hadde faktisk to eller tre sånne episoder på trening i dag. De må gjøre ABC-en skikkelig.

En av Molde-spillerne kommenterte etter treningen til VG at det var «en av de dårligste treningsøktene siden jeg kom til klubben».

Moes tordentale blir møtt med stor forståelse blant flere av spillerne.

– Jeg forstår veldig godt at han sier ifra. Det trenger vi. Han er flink til å ta det på riktig tidspunkt. I dag var et sånt et. Vi kom ikke skikkelig i gang med økten før vi var halvveis. Det luktet selvfølgelig han og sa fra på en tydelig måte. Det er veldig bra. Jeg mener man trenger mer av sånt. Det vekket oss. Det ble mye bedre, sier midtstopper Martin Bjørnbak.

Kaptein Magnus Wolff Eikrem liker når sjefen drar til litt:

– Det er bra at han sier fra, for da slipper jeg å gjøre det.